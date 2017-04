Em Manaus, Seleção Brasileira treina no estádio Carlos Zamith

O estádio Carlos Zamith será a base de preparação das jogadoras até domingo, dia do confronto com a Bolívia. Foto: Sandro Pereira

Manaus – A Seleção Brasileira Feminina iniciou a programação de treinos, na manhã desta terça-feira (4), no estádio Carlos Zamith, no Coroado, zona leste de Manaus. O local será a base de preparação das jogadoras até domingo (9), dia do confronto com a Bolívia.

Os ingressos para a partida na Arena da Amazônia estão à venda por meio do site Guichê Web, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A técnica da Seleção Brasileira Feminina, Emily Lima, relacionou 24 jogadoras para o amistoso em Manaus. Na lista, quatro jogadoras fazem sua estreia na categoria Principal: Letícia, Portilho, Jucinara e Brena, que foi chamada para a convocação regional no início do ano, mas é a primeira data Fifa. Marta, Cristiane e Andressa Alves, que não estiveram no Torneio Internacional de Manaus, também estão na lista da treinadora.