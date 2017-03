Marcelo tem lesão confirmada e desfalca Botafogo no clássico contra o Vasco

Técnico Jair Ventura não confirmou quem vai jogar na posição de Marcelo. Foto: Vitor Silva/ Botafogo

Rio de Janeiro - O Botafogo contou com apoio dos torcedores na arquibancada no último treino antes do clássico contra o Vasco, marcado para este domingo, às 18h30, no estádio do Engenhão, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Apesar de o clube viver um bom momento, com direito a vitória na estreia da fase de grupo da Libertadores no meio da semana, o técnico Jair Ventura ganhou mais um problema na escalação. O zagueiro Marcelo, que vinha atuando como lateral-direito, teve detectada uma lesão na coxa direita e ficará de fora da partida. Na sexta-feira, o lateral Jonas rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e deve ficar parado por seis meses.

Sem os dois, Jair optou por fechar o treino para a imprensa neste sábado e não confirmou quem jogará na lateral direita. Marcinho e Fernandes disputam a posição. A tendência é que o Botafogo entre em campo com: Gatito Fernández; Fernandes (Marcinho), Carli, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo e Montillo; Pimpão e Roger.

Garantido como titular, Victor Luis pediu respeito ao Vasco e evitou colocar o Botafogo como favorito. O Vasco vem de eliminação na Copa do Brasil e a queda custou o cargo do técnico Cristóvão Borges. Quem comandará o time no clássico será Valdir Bigode, que vinha trabalhando como auxiliar.

"Acho que a nossa equipe está muito blindada quanto a isso. Temos jogadores experientes, nós mesmos já vivemos essa situação difícil. Hoje colhemos o que plantamos. Quando não dá na técnica, vamos na vontade. Essa maturidade conseguimos ter. Tem jogos que não estamos muito bem tecnicamente, mas na vontade fizemos bons jogos. Hoje é o Vasco, mas se fosse outra equipe eu enfrentaria da mesma fora", disse.

O jogador também elogiou a ação da diretoria do Botafogo que, aos finais de semana, têm convidado torcedores para conhecer o estádio do Engenhão. Neste sábado, os torcedores levaram bandeiras e puderam assistir da arquibancada o último treino antes do clássico.

"Não vemos o dia de chegar o jogo para ter esse ambiente, a energia da torcida. Ter isso na preparação para o jogo é melhor ainda. Mostra esse amor da torcida pelo Botafogo. Tê-los no jogo é muito bom e no treinamento é excelente. Motivação a mais para nós", destacou.