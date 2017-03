Marlone não treina e está perto de fechar com o Atlético Mineiro

Marlone não conseguiu se firmar com Carille Foto: Daniel Augusto Jr.|Ag. Corinthians

São Paulo - No meio de uma negociação com o Atlético Mineiro, o meia Marlone não treinou no campo na atividade desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e deve ser envolvido em uma troca com Clayton. A tendência é que os dois jogadores sejam cedidos por empréstimo de um ano. De acordo com a assessoria do Corinthians, o atleta corintiano treinou apenas no laboratório de biomecânica, mas ele também não foi relacionado para a partida contra o RB Brasil, nesta quinta-feira, na Arena Corinthians.

O empresário Reginaldo Duarte, que cuida dos interesses de Marlone, está em Belo Horizonte para se reunir com os dirigentes atleticanos e tenta finalizar o negócio. Os empresários de Clayton também confirmaram que o negócio pode ser concretizado. O Corinthians gostaria de vender os seus 50% dos direitos econômicos, mas o time mineiro prefere o empréstimo.

Atlético-MG e Corinthians começaram a negociação no final do ano passado, mas o time paulista preferiu esperar uma valorização de Marlone, o que não aconteceu. O ex-jogador do Sport perdeu espaço aos poucos. No domingo, diante da Ferroviária, ele foi escalado na derrota em Araraquara, mas não convenceu o técnico Fabio Carille.

Por outro lado, Clayton é um desejo antigo do Corinthians. Em fevereiro do ano passado, a equipe tentou contratá-lo, mas perdeu a disputa para o próprio Atlético Mineiro.