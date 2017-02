Mesmo com empate, Fast é eliminado da Copa do Brasil

Os gols do duelo foram marcados por Thiago Brandão (Fast) e Moises (Vila). Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Mesmo mostrando muita garra, o Fast não conseguiu superar o Vila Nova-GO e acabou eliminado da Copa do Brasil. A partida, realizada na Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira (16), acabou empatada em 1 a 1, resultado que favorecia o time goiano, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do duelo foram marcados por Thiago Brandão (Fast) e Moises (Vila).