Messi quer salário de R$ 117 milhões por ano para continuar no Barcelona, diz jornal

Contrato do craque argentino vai até junho de 2018

Próximo de renovar contrato, Messi já exige aumento de salário. Foto: AFP

São Paulo - O contrato de Lionel Messi com o Barcelona vai até junho de 2018. Mas, pensando na renovação, o craque já estipula o valor para continuar na equipe catalã. De acordo com o jornal As, o argentino pretende ganhar um salário de cerca de R$ 117 milhões por ano.

O Barcelona terá que mexer nos cofres para garantir o ídolo no clube. Para o presidente Josep Maria Bartomeu, eles poderão até negociar alguns jogadores para ter condições financeiras de manter as exigências de Messi.

O clube terá ainda que correr contra o tempo, já que a partir de janeiro de 2018, Messi poderá fechar acordo com qualquer outro clube. Atualmente, o argentino ganha R$ 81 milhões por ano. Na equipe, os contratos de Suárez e Neymar já foram renovados.