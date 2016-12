Montillo é recebido com festa por botafoguenses na chegada ao Rio de Janeiro

Montillo é a principal contratação do Botafogo para a próxima temporada. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Principal contratação do Botafogo para a próxima temporada, Montillo recebeu uma amostra da expectativa provocada pela sua chegada ao clube ao ser recebido com festa pelos torcedores, no fim da noite de quarta-feira (28), ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio.



Um grupo de cerca de 50 torcedores recepcionou o meia argentino sob os gritos de "Uh, tá maneiro, o Montillo é alvinegro", cumprimentos e a entrega de presentes alusivos ao clube no saguão do aeroporto. Um fã até beijou os pés do reforço, que tirou várias fotos e concedeu entrevista antes de deixar o local Agora ele vai realizar exames médicos para assinar o seu contrato com o Botafogo.



No clube carioca, Montillo vestirá a camisa de número 7, eternizada na história do clube por Garrincha, um dos maiores nomes da história do futebol. O jogador destacou a importância de utilizá-la, esperando também conquistar seu espaço entre os ídolos do Botafogo.



"É uma honra. Sou muito agradecido. É uma camisa muito importante. Às vezes um número não significa nada sem o trabalho no campo. Tomara que eu faça o melhor para fazer um pouquinho do que o Garrincha fez", disse.



Na recepção, Montillo recebeu pedidos dos torcedores botafoguenses para que marque gols no rival Flamengo. "Tomara que eu faça muitos gols, não só no Flamengo, e ajude a equipe", comentou.



Montillo, de 32 anos, estava no Shandong Luneng, da China. O meia argentino já atuou no futebol brasileiro por Cruzeiro e Santos. Ele chega como principal aposta do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores. O time vai estrear na segunda fase preliminar em 1º de fevereiro, no Engenhão, diante do chileno Colo Colo.