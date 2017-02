Nacional mantém partida contra o Galvez (AC), pela Copa Verde, no dia 18

Ideia era transferir a partida, em Manacapuru, para o dia 19, domingo. Realizações do concurso do TRT e da Banda do Boulevard pesaram na decisão

Nacional pode se classificar com uma vitória simples ou empate sem gols. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Após consultar a opinião da torcida, a diretoria do Nacional confirmou que o jogo de volta do confronto contra o Galvez-AC, válido pela fase preliminar da Copa Verde, será mantido para o dia 18. Entre os argumentos que pesaram na tomada de decisão estão às realizações do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-11) e da tradicional Banda do Boulevard, que tem como presidente, Manoel do Carmo Chaves Neto, o Maneca.

Em seu perfil pessoal no facebook, o presidente do Nacional, Roberto Peggy, pediu a opinião dos torcedores sobre a questão da mudança. A princípio, a ideia era transferir a partida, que será realizada em Manacapuru (distante 68 quilômetros a oeste de Manaus), para o dia 19, domingo. Porém, muitos se mostraram contrários, argumentando que, no dia, acontecerá o concurso do TRT e a Banda do Boulevard.

Sendo assim, o presidente anunciou que o duelo decisivo será realizado no sábado e listou os motivos: 1) Logística do GALVEZ-AC, que já estava contratada; 2) O concurso do TRT, que realmente impactaria no público, uma vez que são muitos inscritos; 3) O Conflito com a Banda do Boulevard, que é uma das bandas mais tradicionais de Manaus, fundada e frequentada por Nacionalinos.

O duelo de ida terminou empatado em 1 a 1. Sendo assim, o Nacional se classifica com uma vitória simples ou empate sem gols. Caso o placar se repita, a vaga será decidida nos pênaltis.