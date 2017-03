Nacional vence o Holanda de virada por 3 a 2, na Colina

Apesar da vitória, a equipe do Leão saiu de campo sob vaias dos torcedores. Partida valeu pela segunda rodada do Campeonato Amazonense

Manaus - Em partida de cinco gols, o Nacional venceu por 3 a 2 o Holanda, na noite desta terça-feira (21), no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Apesar da vitória, os torcedores do Leão xingaram o técnico Arthur Bernardes e os jogadores. A partida valeu pela segunda rodada do Campeonato Amazonense. Os gols foram marcados por Alan Bahia (1) e Jefferson (2), para o Nacional, e Marinho (2) para o Holanda.

Favorito no confronto, o Nacional precisou apenas de nove minutos para abrir o marcador. Com muita categoria, o volante Alan Bahia acertou uma bela cobrança de falta no canto esquerdo, não dando chances para o goleiro Douglas.

Não se abalando com o resultado e utilizando muito mais a vontade do que a qualidade técnica, o Holanda passou a buscar o empate. O Laranja chegou com perigo aos 22 minutos com Marinho. O centroavante subiu bonito para completar de cabeça, bom cruzamento da esquerda, mas a bola passou perto da trave direita.

O 'Tanque' teve outra chance de igualar o marcador aos 37 minutos, porém, parou no goleiro Alexandre Azizi. Apesar de ter mais volume e superioridade técnica, o Nacional não conseguiu concluir, principalmente com o atacante Junior Bolt, que chegou a driblar o goleiro, mas acabou tropeçando e a bola caiu.

Mais uma vez, a velha verdade do futebol que diz: 'Quem não faz, acaba levando', o Holanda empatou na última jogada do primeiro tempo. Após cruzamento da direita, o meia Ioran cabeçou na trave, e no rebote, Marinho apenas cutucou para o fundo do gol.

No intervalo, foi possível ouvir da arquibancada, a bronca dada pelo técnico nacionalino, Arthur Bernades, ao jogadores. Porém, não adiantou muita coisa. As primeiras chances de gols no segundo tempo foram do Holanda, que não virou a partida por conta de falhas nas finalizações.

Insatisfeitos com a exibição do time, os torcedores do Leão começaram a xingar Arthur Bernandes aos 20 minutos do segundo tempo, enquanto a partida estava 1 a 1 para o Holanda. A revolta cresceu quando, aos 26 minutos, novamente, Marinho marcou para o Holanda. O centroavante nem precisou pular para completar escanteio cobrado pelo ala Sidney.

Apenas dois minutos depois, o clima esquentou na Colina. Após boa jogada de Tiago Bastos, o atacante Jefferson igualou de cabeça. Na comemoração, o meia Alexsandro começou a xingar a torcida do Nacional.

No últimos minutos, Jefferson virou o jogo. O atacante recebeu dentro da área e finalizou forte para garantir a vitória ao Leão, por 3 a 2.