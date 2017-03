Rio Negro vence o Manaus FC em partida pela segunda rodada do Amazonense

A partida foi disputada na noite desta terça-feira, no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Com dois gols de Arthur, o Rio Negro venceu o Manaus FC em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, na noite desta terça-feira (21). Com vitória de 2 a 0, o Galo da Praça da Saudade chegou aos seis pontos, sendo líder momentâneo da competição. Enquanto isso, o Manaus divide a lanterna com o São Raimundo. A partida foi disputada no Estádio Ismael Benigno, a Colina.

O primeiro jogo da noite começou equilibrado. Com mais posse de bola, o Rio Negro buscava o ataque, mas esbarrava na forte marcação do Manaus FC, característica principal das equipes comandadas pelo técnico Igor Cearense. Responsável pela criação, o meia Rodrigo Ítalo quase abriu o marcador aos 22 minutos em cobrança de falta, mas por capricho, a bola passou a direita da meta defendida pelo goleiro Jonathan.

Aos 43 minutos, o Rio Negro abriu o marcador em penalidade cobrada pelo atacante Arthur. A infração ocorreu após o volante Juninho desviar com a mão, cruzamento da direita feito por Leonardo.

Com a vantagem no placar, o Galo da Praça da Saudade voltou mais tranquilo para a segunda etapa. Em boa troca de passe, o lateral-direito Wagner Diniz encontrou Arthur na grande área. Como autêntico pivô, o camisa 11 girou em cima do marcador, o lateral Atila, e finalizou rasteiro para ampliar o marcador aos 14 minutos.

Apesar de necessitar correr atrás do placar, o Manaus FC caiu de rendimento após a metade do segundo tempo. Sendo assim, os jogadores do Rio Negro começaram a trocar passes esperando apenas o apito final.

Invicto no campeonato, o técnico Aderbal Lana afirmou que os seus jogadores rapidamente entenderam o sistema de jogo treinado na pré-temporada.

"O time conseguiu um sistema de jogo muito rápido e as coisas estão acontecendo. Vamos ver se com a continuidade e com algumas contratações, vamos melhorando. O time soube administrar o resultado. Não tinha porque ficar correndo como doidos no fim do jogo", disse Lana.