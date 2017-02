Em ‘nível alto’, Fluminense encara o Madureira hoje na semifinal da Taça Guanabara

Gustavo Scarpa estará em campo contra o Madureira. Foto: Nelson Perez/Divulgação Fluminense

Rio de Janeiro - Com resultados melhores do que se imaginava, antes do início da temporada, o Fluminense entra em campo contra o Madureira, neste sábado (25), às 15h30 (de Manaus), no Estádio Los Larios, em Duque de Caxias, para garantir uma vaga na final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Sem sofrer sequer um gol no torneio estadual, o time tricolor é pura confiança para o duelo decisivo.

Por ter feito a melhor campanha do Grupo B, com 100% de aproveitamento nos cinco jogos que disputou, o Fluminense joga por um empate para pegar na final o vencedor do clássico entre Flamengo e Vasco. Surpresa deste início do estadual, o Madureira desbancou o Botafogo e impediu a presença dos quatro grandes nas semifinais.

Após ter uma semana livre, sem jogos pela Copa do Brasil e Copa da Primeira Liga, o técnico Abel Braga aproveitou o tempo para descansar e recuperar os atletas, como o zagueiro Renato Chaves, que tinha um edema no joelho e está confirmado na decisão. Com a volta do defensor, o único desfalque é o goleiro Diego Cavalieri, que sofreu uma entorse no tornozelo e segue em tratamento.

No ataque, o treinador também ganhou a opção de Richarlison. Após defender a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante voltou com prestígio ao time e marcou dois dos três gols na vitória sobre o Volta Redonda, na semana passada. O desempenho colocou Abel Braga em dúvida sobre o titular do ataque, com mudanças e testes, durante a semana. Após as experiências, o treinador disse que manterá Henrique Dourado, mas elogiou a qualidade do mais jovem.

“O Fluminense chega em um nível alto na semifinal. Tomara que possa falar depois da final a mesma coisa, se chegarmos lá. Ninguém pode negar que é uma campanha muito boa. A dedicação e o ambiente são formidáveis. A grande surpresa é que não esperávamos que tudo isso fosse acontecer em tão pouco tempo. O ano acabou de forma muito negativa. Era necessária a compreensão de todos que fazem parte do futebol. Estava pesado. E isso vai no psicológico. Fizemos eles acreditarem no trabalho, naquilo que pensávamos, no que penso de futebol. Eles acreditaram e esse foi o grande lance”, disse o técnico Abel Braga..

Classificado com uma rodada de antecedência para as semifinais, o Madureira não teve força máxima contra o Flamengo, partida em que perdeu a sua invencibilidade na Taça Guanabara. Com a volta do centroavante Souza, o técnico PC Gusmão tem força máxima. Apesar da goleada sofrida para o time rubro-negro - 4 a 0 -, o treinador aposta no sistema defensivo, que sofreu apenas um gol nos primeiros quatro jogos.