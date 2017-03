Noite de estreia na Libertadores e volta ao Maracanã

Após três anos longe da principal competição do continente, Flamengo inicia a fase de grupos apostando na força do Maracanã e de sua torcida que promete lotar o estádio

Alex Muralha terá a missão de evitar um tropeço rubro-negro. Foto: Gilvan de Souza/ Divulgação Flamengo

Rio de Janeiro - De volta à Libertadores após três anos, o Flamengo aposta na força de sua torcida de volta ao Maracanã, para estreiar no torneio com vitória diante do San Lorenzo, da Argentina, às 20h45 (de Manaus).

Após os Jogos Olímpicos do Rio-2016, no qual foi palco das cerimônias de abertura e encerramento e da inédita medalha de ouro para a Seleção Brasileira de Neymar e companhia, o Maracanã foi abandonado à própria sorte.

O estádio acabou se tornando vítima de uma disputa político-judicial entre a concessionária que administra o estádio e o Comitê Organizador das Olimpíadas do Rio.

Para poder contar com sua tradicional casa, o Flamengo entrou em acordo com a concessionária, arcou com os custos de limpeza, de recuperação do gramado e da conta de luz - não havia sido paga desde dezembro - e conseguiu recuperar o estádio a tempo.

A iniciativa promete dar frutos. Dos 53 mil ingressos colocados à venda para a torcida rubro-negra, 48 mil haviam sido vendidos até segunda-feira à noite.

“É uma motivação muito grande jogar no Maraca diante da nossa torcida. É algo que vem acontecendo pouco diante de todos os problemas que vêm acontecendo. Faz tempo que o Flamengo queria voltar à Libertadores”, afirmou o goleiro Alex Muralha, em coletiva de imprensa.

Com promessa de casa cheia, o Flamengo entrará em campo com um dos elencos mais fortes do Brasil e disposto a mostrar que tem condições de brigar pelo título continental, conquistado pela última vez em 1981, quando Zico comandava o time da Gávea.

O Flamengo, porém, terá que esquecer a derrota para o Fluminense nos pênaltis na final da Taça Guanabara, no domingo, após um eletrizante jogo que terminou 3 a 3 no tempo regulamentar.

Para isso, as apostas do técnico Zé Ricardo estão depositadas no faro artilheiro do atacante peruano Paolo Guerrero, autor de sete gols nesta temporada, e na criatividade do meia Diego, convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas eliminatórias sul-americanas.

Questionado sobre até onde o Flamengo pode chegar, Diego preferiu não impor limites, mas deixou claro que quer ser campeão com o Rubro-Negro. “Eu não vou colocar limite nesse topo, eu não sei onde vai ser o topo. Estamos em claro progesso e isso deve se muito a política do clube, muito também a confiança dos torcedores em estar sentindo que a equipe está na direção certa. Esse ano a minha expectativa é de conquistar títulos, ou título, eu quero ser campeão com a camisa do Flamengo”, afirmou.

Já Paolo Guerrero, falou em ‘deixar a alma’ em campo. “É uma responsabilidade nova, o feito de vestir a camisa do Flamengo requer muitas coisas: muita atenção; como se diz em português: caprichar em todos os aspectos, dar o melhor de si e deixar a alma em campo”, disse o atacante peruano.