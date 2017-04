Em Manaus, nova técnica da Seleção recebe o ‘aval’ de Marta

Cinco vezes eleita a melhor do mundo, atacante afirmou ser importante ter uma mulher no comando. Craque torce pela igualdade de gênero no esporte

Marta não escondeu que torce pelo sucesso de Emily Lima. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Cinco vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa, a atacante Marta elogiou o entrosamento da técnica Emily Lima com as jogadoras da Seleção, durante os primeiros trabalhos com bola, nesta quarta-feira (5), no Estádio Carlos Zamith. A atacante revelou, ao final, apoiar a nova comandante do Brasil.

Marta afirmou ser importante ter no comando da Seleção canarinha uma mulher. Para ela, esse passo foi importante para que o futebol feminino comece a ser respeitado como o masculino. “Tudo é muito novo. Primeiro, a alegria de ter uma mulher em um posto tradicionalmente masculino, mas temos que começar a quebrar isso. Espero que possamos ter a igualdade de gênero, para que a diferença seja cada vez menor. Espero que ela (Emily) consiga dar certo e, em pouco tempo, os resultados positivos comecem a aparecer”, disse a craque.

Quando questionada sobre a filosofia de trabalho implantada pela nova comissão técnica para o novo ciclo olímpico (Tóquio 2020), Marta disse acreditar ser importante um maior profissionalismo das atletas em seus clubes, para que cheguem preparadas nas competições pela Seleção.

“É importante o diálogo, o propósito, a forma de trabalhar e a filosofia. Nos poucos dias em que estamos juntos, conseguimos captar a forma de trabalhar. O ritmo forte do trabalho físico, toque de bola e transição. Temos que começar a adaptar isso e formar uma nova equipe. Espero que as meninas se prepararem não apenas na Seleção, mas também nos clubes, no seu dia a dia. Isso que fará a diferença”, citou Marta, que finalizou dizendo ser preciso manter o trabalho iniciado pelas atletas veteranas.