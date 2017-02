Em novo patamar, após 7 anos, Iranduba busca fazer história no cenário nacional

Meta para 2017 é se fixar como potência do futebol feminino no País, segundo clube

Iranduba sofre com a falta de estrutura para treinos desde quando era treinado pelo técnico Olavo Dantas. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - No próximo dia 12, o Iranduba estreia no Campeonato Brasileiro Feminino, fora de casa, contra o Kindermann (SC). Na elite do futebol nacional, a equipe alviverde tem pouco mais de sete anos de existência e busca fazer história no cenário nacional. O sucesso em período curto pode enganar quem acha que a caminhada foi fácil até este ponto.

Maior campeão estadual, a equipe feminina do Iranduba segue crescendo. Fundado em 18 de janeiro de 2011, o Hulk, como é cariosamente chamado pela torcida, conquistou todas as seis edições que disputou do Campeonato Amazonense e vem sendo a referência da Região Norte do País na modalidade.

Em 2016, o clube caiu nas graças da torcida amazonense e bateu todos os recordes de público das competições de futebol feminino no Brasil.

Ainda assim, os primeiros anos de existência foram recheados de dificuldades. Sem contar com apoio financeiro, a equipe comandada pelo então técnico Olavo Dantas era formada, em sua maioria, por jogadoras amazonenses.

Na primeira participação na Copa do Brasil, o time chegou até as oitavas, e perdeu para o Tuna Luso-PA, graças ao gols sofridos em casa, sendo que venceu fora por 1 a 0, mas perdeu, em Manaus, por 4 a 3. No ano seguinte, a eliminação veio, novamente, nas oitavas. Desta vez, o adversário foi o Baré-RR.

Diante do Sport, em 2013, o time sofreu a primeira goleada: perdeu por 4 a 1 e deu adeus à competição. Naquele ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou o Campeonato Brasileiro e o Hulk foi eliminado pelo Corinthians, nas quartas de final, com outra goleada: 5 a 0.

O ano da mudança foi 2016. Depois de sair do Kindermann, após o assassinato do ex-treinador da equipe, Josué Henrique Kaercher, o diretor de futebol Lauro Tentardini assumiu a gestão de futebol do Iranduba. Junto dele, vieram algumas atletas que elevaram o nível do time amazonense. Destaque para a volante Djeni e a atacante Nathane, que já tinham passado pela Seleção Brasileira de base.

Lauro vê que o trabalho feito, no ano passado, possibilitará sonhar com um futuro recheado de conquistas. “Crescemos bastante. O Iranduba sempre dominou a Região Norte com o trabalho do Amarildo (Dutra, presidente), (José) Said (preparador físico) e Olavo (Dantas, técnico), mas agora brigamos por títulos em competições nacionais. Levamos públicos imensos e estamos com uma gestão mais profissional. Antes, o Iranduba tinha um time estritamente local, no máximo com jogadoras de Roraima e região”, disse o dirigente.

Em junho do ano passado, o time levou mais de 17 mil pessoas para a final da Liga Nacional Sub-20. O público bateu o recorde brasileiro em uma partida feminina. Mesmo com o sucesso, Lauro afirma que o clube ainda encontra dificuldades, principalmente, por não contar com o Centro de Treinamento (CT) próprio.

“Hoje, temos um alojamento com toda a estrutura para as meninas. Bolsas da faculdade, convênio médico e acho que é uma realidade diferente. Em meio a dificuldades, devido a essa época de chuva, temos problemas com campo. Isso nos atrapalha muito. Os outros times que disputam o Brasileiro, como o Sport, Corinthians e Grêmio, que estão na nossa chave, tem centro de treinamento. O Iranduba é recente, e não tem isso. O próprio Kindermann tem opções de treinamento. Essa é a nossa maior dificuldade”, afirmou.

Atual sexto colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Iranduba se reforçou para a atual temporada, principalmente, em relação à equipe sub-20. “Vamos brigar por esse título brasileiro da Série A, já que é a primeira vez que a competição será realizada em duas divisões. Vamos buscar o título da Taça Brasil.

E, no sub-20, acredito que somos favoritos. Então, o ano será de expectativas enormes. Acho que temos totais chances de brigar por títulos, encher a Arena e a Colina. Esse ano será o de consolidação do Iranduba. O 2016 foi para plantar, agora, vamos consolidar”, afirmou o dirigente.