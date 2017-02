Novo técnico do Naça, Arthur Bernardes, enfrenta missão de conhecer atletas

O novo treinador para a temporada 2017 do Nacional foi apresentado nesta segunda-feira. Bernardes tem passagens pelos Emirados Árabes, Portugal e Coréia do Sul

Arthur Bernardes foi apresentado como novo técnico do Nacional, para a temporada 2017. Foto: Lorena Furtado/Nacional/Divulgação

Manaus - Após a saída repentina de Aderbal Lana do comando técnico, o Nacional apresentou, na tarde desta segunda-feira (13), o novo treinador para a temporada 2017. Trata-se de Arthur Bernardes, 61, que já trabalhou em grandes clubes como Atlético Paranaense, Botafogo e Fluminense. Fora isso, Bernardes tem passagens pelos Emirados Árabes, Portugal e Coréia do Sul.

Tendo pela frente a partida decisiva contra o Galvez-AC, pela Copa Verde, o treinador disse que conversará com os demais membros da comissão técnica para definir como será a equipe que entra em campo, neste sábado, às 15h30, em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

“O jogo lá em Rio Branco foi muito chuvoso e poucos parâmetros são espelhos para o duelo de volta. Vou conversar, muito francamente, com o preparador físico Rodrigo Bernardi, pois preciso de algumas informações adiantadas sobre a qualidade física e técnica dos atletas”, disse Bernardes.

Presente na apresentação, o presidente Roberto Peggy afirmou que, até o momento, nenhum jogador foi indicado pelo novo treinador.

“Quando me tornei presidente, foram traçadas algumas estratégias. Contratamos um treinador que conhece muito bem o Paysandu e o Remo, nossos prováveis adversários na competição. Nosso projeto, nossa filosofia e nossas ambições continuam. Apenas houve a troca no comando e os restantes da comissão técnica continuarão em seus determinados cargos. Até o exato momento não está sendo veiculada nenhuma chegada de reforços. Vamos trabalhar com este grupo, mas sempre é possível mudanças, o futebol é assim”, concluiu.