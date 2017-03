De olho na liderança, ‘Hulk’ joga na Colina

Em 2016, o Verdão disputou cinco partidas como mandante e obteve três empates, uma vitória e somente uma derrota. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – No primeiro jogo dentro de casa pela Série A1 do Brasileiro Feminino, o Iranduba da Amazônia recebe o São Francisco (BA), neste domingo, às 17h, no Estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, com chances de assumir a liderança do Grupo 1. Atual líder da chave pelo saldo de gols, o Corinthians (SP) joga apenas na segunda-feira, diante do Kindermann, pelo fechamento da segunda rodada.

Na rodada de abertura da competição, o Verdão derrotou o Kindermann (SC), por 2 a 0, no interior de Santa Catarina, no domingo passado, e terminou como vice-líder. A lateral-esquerda Gisele se lesionou e foi para o departamento médico, junto com a atacante Letícia, a meia Mari e a volante Cris, que ainda nem estrearam.

Com oito ausências certas no grupo, o técnico Sérgio Duarte deve repetir a escalação da primeira partida, com a troca obrigatória na lateral. O Iranduba permanece sem as opções da goleira Kemelli, as zagueiras Thaís Regina e Vitória e mais a atacante Micaelly, que ficarão em treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20, no Rio de Janeiro, até a próxima sexta-feira (24).

Derrotado com uma goleada por 4 a 0 na estreia do Brasileiro, pelo Corinthians, a equipe do São Francisco do Conde, que no ano passado faturou, pela 15ª vez consecutiva, o Estadual Baiano, ficou na lanterna da chave, no final da rodada. Mas a oportunidade de reabilitação diante do Iranduba, neste domingo, será complicada.

Pelo Brasileiro Feminino do ano passado, o Hulk da Amazônia, com a vinda de reforços pontuais para o elenco, apresentou um bom retrospecto jogando dentro de casa. A equipe do Iranduba até conquistou a classificação inédita à segunda fase, depois de três anos consecutivos sendo eliminado na etapa inicial da competição.

Em 2016, o Verdão disputou cinco partidas como mandante e obteve três empates, uma vitória e somente uma derrota, para o Flamengo (RJ), por 2 a 1, pela segunda fase do Brasileiro. Nesta primeira fase da recém-criada Série A1, as jogadoras do Iranduba terão sete jogos em Manaus e a maioria será no Estádio da Colina, eleito o ‘caldeirão’ do clube, para intimidar os times visitantes.

A Arena da Amazônia, que no último Brasileiro recebeu três dos cinco jogos de mando de campo do Iranduba, será utilizada apenas para partidas com times com grande torcida no País, como o Corinthians, no dia 12 de abril. Pelo Grupo 1, além do Kindermann, São Francisco e Timão, o Hulk disputará jogos de ida e volta com o Grêmio (RS), Sport (PE), Audax (SP) e Vitória (PE).

Os ingressos para o jogo contra o São Francisco (BA) custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). As vendas dos bilhetes serão apenas nas bilheterias do Estádio da Colina, no dia da partida.