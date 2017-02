Palmeiras goleia Linense, supera críticas e vai com moral para clássico

Palmeiras atropela o Linense e ganha força para o clássico contra o Corinthians. Foto: Célio Messias

São Paulo - Ganhar, convencer e dar tranquilidade para o técnico Eduardo Baptista. O Palmeiras atingiu todos esses objetivos neste domingo (19), ao golear o Linense por 4 a 0 em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. A atuação convincente deixa o time confiante para enfrentar o Corinthians na quarta-feira e dá mais moral ao treinador, alvo de vaias de parte da torcida na última quinta-feira.

A primeira vitória do time como visitante em 2017 presenteou também dois reforços contratados para a temporada. Após atuarem com regularidades nas partidas anteriores, o atacante Willian, ex-Cruzeiro, e o meia Michel Bastos, ex-São Paulo, puderam fazer os primeiros gols pelo Palmeiras e devem se firmam como titulares do time para os jogos seguintes.

A tarde para o Palmeiras só não foi melhor porque o meia Moisés sofreu um entorse no joelho esquerdo aos 11 minutos de jogo, chorou de dor e teve de ser substituído na sequência. Preocupado com a lesão, o clube retirou o jogador de campo e logo o enviou de volta para São Paulo, para ser submetido a exames para avaliar a gravidade do problema.

O problema com Moisés, por outro lado, possibilitou a entrada de Keno, um dos destaques da partida. A presença do substituto alterou o posicionamento do Palmeiras e deu bastante mobilidade pelas alas, mais a consistência na região central com Michel Bastos posicionado na vaga de Moisés. O time ganhou em velocidade e rapidamente deixou a vitória encaminhada, com gols no primeiro tempo aos 23 minutos e depois, aos 26.

Para abrir o placar, o Palmeiras contou com uma jogada de Keno pela direita, a assistência de Willian e a conclusão de Raphael Veiga, em chute cruzado. O segundo gol começou com um lançamento do goleiro Fernando Prass, uma tabela rápida pelo meio e o passe de Dudu para Willian ampliar, em finalização similar à do primeiro gol.

O futebol de toques rápidos e de pressão se manteve até o fim da primeira etapa, mesmo com o forte calor em Araraquara. A temperatura elevada só fez o Palmeiras diminuir o ritmo depois de ter feito o terceiro gol. Dudu cobrou falta próxima à marca do escanteio, a defesa desviou e Michel Bastos completou de cabeça. Ainda assim, o quarto veio, para transformar o placar em goleada. Dudu deu sua terceira assistência no jogo para Barrios marcar, aos 36 minutos.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 0 X 4 PALMEIRAS

Linense: Victor Golas; Bruno Moura, Lucas Silva (Magno Alves), Rodrigo Lobão e Bruno Costa (Thiago Santos); Caíque, Zé Antônio, Thiago Humberto e Diego Felipe; Giovanni (Felipe Pereira) e Gabrielzinho. Técnico: Guilherme Alves.

Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo (Thiago Santos); Michel Bastos, Moisés (Keno), Raphael Veiga e Dudu; Willian (Barrios). Técnico: Eduardo Baptista.

Gols: Raphael Veiga, aos 23, e Willian, aos 26 minutos do primeiro tempo. Michel Bastos, aos 8, e Barrios, aos 36 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Cartões amarelos: Caíque, Zé Antônio, Barrios

Renda: R$ 626.090,00.

Público: 10.208 pagantes.

Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.