São Paulo e Linense abrem ‘rodada dupla’ no Morumbi

As equipes entram em campo às 15h deste domingo, pelo duelo de ida, com mando da equipe do interior

Ceni pode utilizar o meia Thomaz, que foi contratado e será inscrito na segunda fase do Paulistão. Foto: Divulgação

São Paulo - Depois da polêmica venda de mando de campo do Linense justamente para o rival das quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo, as equipes entram em campo, às 15h deste domingo (2), no Estádio do Morumbi, pelo duelo de ida, com mando da equipe do interior.

Para este duelo, o técnico Rogério Ceni não contará com Cueva. O peruano está em tratamento intensivo para se recuperar do estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda.

Sem ele, Ceni pode utilizar na função o meia Thomaz, que foi contratado e será inscrito na segunda fase do Paulistão.

“Foi uma honra ser escolhido pelo Rogério. Era impossível rejeitar ou deixar passar esta oportunidade, que é única, e por isso voltei. Ainda mais sendo um pedido do Rogério, né? É uma alegria muito grande e espero retribuir tudo isso dentro de campo”, disse o jogador, na última sexta-feira.