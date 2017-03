São Paulo prorroga contrato de Luiz Araújo até dezembro de 2021

'Vivo um momento maravilhoso no São Paulo, sem dúvida a minha melhor fase neste começo de carreira', celebra Luiz Araújo. Foto: Ivan Altmand/São Paulo FC

São Paulo - Depois de Bruno, Thiago Mendes e Cueva, o São Paulo anunciou, nesta terça-feira (14), a renovação de contrato do atacante Luiz Araújo até 31 de dezembro de 2021. O jogador, que foi revelado em Cotia e tem se consolidado no time de Rogério Ceni, tinha vínculo até 1º de junho de 2019. No início da temporada, o Tricolor foi procurado pelo Lille, na França, com uma proposta de R$ 20 milhões pelo jovem.

"Vivo um momento maravilhoso no São Paulo, sem dúvida a minha melhor fase neste começo de carreira, e fico feliz com este reconhecimento do São Paulo. Desde a minha chegada, na base, o clube sempre acreditou no meu futebol e me deu totais condições para crescer profissionalmente. Espero retribuir todo este carinho e confiança dentro de campo, porque quero conquistar títulos aqui. Minha meta é dar alegrias ao torcedor. Estamos juntos até 2021", festejou.

Com cinco assistências e cinco gols, Araújo tem sido decisivo para o São Paulo na temporada. O jogador de 20 anos é o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Gilberto (seis gols). Destaque para atuação no jogo contra o Santo André, no qual teve participação em três dos quatro gols marcados na vitória por 4 a 1, e na partida diante do ABC pela Copa do Brasil, em que balançou as redes duas vezes.

"Não estamos tão somente atrás de trazer valores para o São Paulo com contratações, mas também dar aos nossos jogadores o devido reconhecimento e a possibilidade de aqui se desenvolverem e crescerem no futebol e na vida. Então, é uma grande alegria para o São Paulo acertar esta renovação", disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

A atacante iniciou a transição da base para o elenco principal após a disputa do Campeonato Paulista de 2016. Depois de disputar o Estadual pelo Novorizontino, Araújo retornou de empréstimo e foi integrado ao grupo são-paulino. Luiz Araújo trouxe no currículo pela base uma série de conquistas: Copa do Brasil Sub-17 (2013), Weifang Cup Sub-17 (2013), Copa do Brasil Sub-20 (2015), Copa RS Sub-20 (2015), Copa Ouro Sub-20 (2015) e Copa Libertadores Sub-20 (2016).