Pedrinho passa por exames e pode desfalcar o Corinthians

Meia deixou a partida contra o Linense com dores no pé

Pedrinho deixou a partida contra o Linense com dores. Foto: Divulgação

São Paulo - O Corinthians pode perder um importante jogador para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. Na vitória por 3 a 1 sobre o Linense, o meia Pedrinho teve que deixar o gramado por causa de dores no pé e passará por exames nesta quinta-feira para saber a gravidade da lesão. Inicialmente, a situação do garoto preocupa.

Após a partida, o técnico Fábio Carille elogiou a atuação do garoto de 19 anos, mas admitiu preocupação com sua condição física. "Ele tem tudo que a gente espera. É um jogador técnico, armador e que saber rodar bem a bola. Queria deixar ele um pouquinho mais, mas ele teve um problema no pé e vamos avaliá-lo para ver a condição", disse o treinador.

Pedrinho realizou nesta quinta-feira seu terceiro jogo com a camisa do Corinthians pelo time profissional, sendo o segundo como titular. Em seu lugar, Romero entrou e acabou marcando o terceiro gol. Com o retorno do atacante da seleção paraguaia, existe a possibilidade de mesmo que se recupere de lesão, o garoto xodó da torcida corintiana fique no banco de reservas nos próximos jogos, mas Carille está preocupado pela necessidade de ter peças de reposição para a sequência de partidas mata-mata no estadual, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

O Corinthians joga neste final de semana pelo Campeonato Paulista e na quarta-feira da semana que vem enfrenta o Universidad do Chile, pela Copa Sul-Americana. Para a partida válida pelo estadual, a equipe contará com a volta do zagueiro Pablo e do meia Rodriguinho, que cumpriram suspensão diante do Linense.