Pela rodada dupla, Manaus FC e Princesa fazem partida com muitas faltas e nenhum gol

Manaus - Abrindo a rodada dupla do Campeonato Amazonense, na noite desta quarta-feira (5), Manaus FC e Princesa do Solimões não saíram do zero a zero, no Estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste da capital. Com o resultado, o time de Manacapuru continua em segundo na competição. Já o Manaus FC ocupa a quarta colocação com sete pontos.

A primeira partida da noite começou com o Manaus FC colocando o Princesa na ‘roda’. Melhor postada em campo e mostrando um padrão bem definido, o time comandado pelo técnico Igor Cearense chegou com perigo duas vezes antes dos primeiros quinze minutos. Destaque para o meia Hamilton, artilheiro da equipe no campeonato com três gols, que colocou os ataques Binho e Adrianinho em condições de marcar, mas ambos os atletas falharam nas finalizações.

A partir da metade da primeira etapa, o jogo ficou equilibrado. Em muitos momentos, a violência apareceu mais que a qualidade técnica. Mesmo assim, o Manaus FC seguiu controlando a posse de bola e assustando o gol do Tubarão.

Porém, as equipes deixaram o futebol nos vestiários na volta para o segundo tempo. A partida ficou feia e com muitas faltas. Sem coerência nos critérios, o árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso passou a ser a principal figura da partida, sendo alvo de revolta dos dois bancos de reservas.

O Manaus FC ainda teve uma última chance aos 41 minutos, quando o atacante Netinho, estreando no clube, saiu cara a cara com Rascifran, mas chutou para fora.

O empate sem gols foi comemorado pelo Princesa. Segundo o atacante Weverton, está complicado trabalhar com poucas opções no elenco. "O nosso time está limitado. Temos poucas peças em algumas posições, mas temos que somar pontos fora de casa. Por isso o resultado foi bom. Agora é impor o nosso ritmo contra o São Raimundo", disse o camisa 20.

Durante a partida, Igor Cearense reclamou dos critérios utilizados pelo árbitro. Após a partida, a indignação continuou. "Meu time está de parabéns pelo empenho e dedicação. Eles estão obedecendo o que está sendo pedido. Vamos brigar pela classificação. É difícil jogar contra 12. Temos que rever algumas coisas no Amazonas. Muitas jogadas investidas. Em um contra-ataque, ele deveria ter expulsado o defensor do Princesa que matou a jogada e já tinha cartão. Vamos conversar com a diretoria sobre isso. Acredito que as demais equipes também não estão satisfeitas com o nível dá arbitragem", citou o treinador.

Na próximas rodada, o Princesa recebe o São Raimundo, no sábado (8), às 15h, no Estádio Gilbertão, em Manacapuru. Enquanto isso, o Manaus FC encara o Fast no Estádio da Colina, às 16h.