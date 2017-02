Precedente de violência no RJ é desconsiderado no Amazonas

Polícia Militar do Rio de Janeiro proibiu a presença de público nos jogos entre Flamengo e Vasco, por causa da violência entre grupos de organizadas. Foto: Divulgação/Flamengo

Manaus - No próximo dia 11, Manaus receberá o ‘clássico dos milhões’, entre Vasco e Flamengo, pela fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena Amadeu Teixeira. Por si só, o duelo é cercado de rivalidade. Porém, a partida ganhou uma preocupação a mais: a segurança.

Ambas as equipes chegaram à final do Campeonato Carioca de basquete, no ano passado. A competição foi definida no W.O., porque a Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro não liberou a realização da partida com duas torcidas. Por discordar da decisão, o presidente cruz-maltino, Eurico Mirando, decidiu não colocar o time em quadra e o título foi para o Rubro-Negro.

No último dia 28, as equipes entraram em quadra, pela 10ª rodada da NBB. Novamente, a questão segurança pesou para o duelo não ter torcidas.

Por este motivo, a partida foi transferida para Manaus. Questionada sobre o esquema de segurança para o clássico, a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que trouxe o jogo para o Amazonas, informou que “foram iniciadas as conversas com a PM e, com toda a certeza, estamos nos preocupando com a segurança. Tem que ter um projeto de segurança da PM diante de um evento desse tamanho. A PM tem essa preocupação, e como ocorreu em todos os nossos jogos, não devemos ter problema”.

Segundo a Sejel, uma empresa de segurança será contratada e haverá uma lista de matérias proibidos. “Não trabalhamos com fatos ocorridos em outros Estados. Trabalhamos sempre em comum acordo com os órgãos responsáveis pela segurança. Além disso, teremos segurança privada, dentro do ginásio. Para que seja calculado um efetivo, são necessárias varias reuniões”, citou.

Os ingressos para o clássico podem ser adquiridos pelo site guicheweb.com.br, a partir de R$ 40. Dos 10 mil ingressos à venda, 70% são para torcida do mandante Flamengo.