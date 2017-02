Preocupado com a Libertadores, Botafogo cumpre tabela com reservas no Carioca

Além de já estarem eliminadas, Botafogo e Boavista estão mais preocupadas com os duelos decisivos que terão no meio da semana

Destaque do Alvinegro é a volta do zagueiro Joel Carli. Foto: Vitor Silva/ Divulgação Botafogo

Rio de Janeiro - Sem chance de classificação para a semifinal, Botafogo e Boavista se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Manaus), no Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema (RJ). Além de já estarem eliminadas, as duas equipes estão mais preocupadas com os duelos decisivos que terão no meio da semana.

Ambos com quatro pontos, Boavista e Botafogo dividem a terceira colocação, com empate até no números de gols sofridos e marcados. Integrantes do Grupo B, os dois classificados da chave são Flamengo e Madureira, que se enfrentam, no mesmo horário, para definir a primeira colocação.

Com o foco na Copa Libertadores, será mais um jogo em que o Botafogo utilizará um time reserva. Nesta quarta-feira, a equipe alvinegra decide, contra o Olimpia, no Paraguai, a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. No primeiro jogo, os brasileiros venceram por 1 a 0 e precisam de um empate na terceira fase eliminatória da competição internacional.

Ainda sem estrear na temporada, com dores musculares, o zagueiro Joel Carli pode ser a novidade, neste domingo. Liberado pelo departamento médico, o jogador treinou, durante a semana, ao lado de Renan Fonseca e não sentiu o incômodo na coxa. Afastado por problemas disciplinares, o atacante Sassá também pode ganhar nova chance.

Após classificação emocionante contra o Ceará - vitória por 1 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil -, o Boavista está concentrado para o jogo desta quarta-feira, contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo. O time repleto de jogadores experientes, como o goleiro Felipe, o zagueiro Antônio Carlos e o atacante Marcelo Nicácio, decepcionou no Estadual, com apenas uma vitória em quatro jogos.