Presidente do Holanda-AM é encontrado morto dentro de casa, em Manaus

IML ainda não informou a causa da morte, mas amigos e parentes suspeitam de um ataque cardíaco. Na última quarta-feira, o time do Holanda garantiu o retorno à Série A do Amazonense

Braúna foi técnico por vários anos do Sul América antes de assumir efetivamente a presidência do Holanda. Foto: Evandro Seixas/Arquivo-DA

Manaus - O presidente do Holanda-AM, Leão Braúna, foi encontrado morto na residência dele, nesta segunda-feira (27), no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O Instituto Médico Legal (IML) ainda não havia informado, até a publicação desta matéria, a causa da morte, mas amigos e parentes suspeitam de um ataque cardíaco.

“Me avisaram agora (sobre a morte do Leão Braúna), eu não sabia. Liguei de manhã e ele não atendia as ligações. Agora a tarde me deram a notícia que ele estava morto. Acho que foi um infarto”, disse, bastante emocionado, o vice-presidente do Laranja, Carlos Prata.

Nas redes sociais, amigos, colegas de profissão e jogadores lamentavam a morte de Braúna, que foi técnico por vários anos do Sul América antes de assumir efetivamente a presidência do Holanda. O técnico das categorias de base do Fast Clube, Darlan Borges, foi um dos primeiros a noticiar a morte do dirigente.

No último domingo, às 15h19, Leão Braúna fez uma última postagem no Facebook comemorando a parceria do Holanda com a prefeitura de Rio Preto da Eva (a 47 quilômetros de Manaus). “Prefeito Anderson (Sousa) recebe o presidente do Holanda Leão Braúna e sua comitiva e garante apoio para a Série A do Amazonense 2017”, postou Braúna na sua rede social.

Na última quarta-feira (22), o time do Holanda garantiu o regresso a divisão de elite do Amazonense, ao conquistar o título do segundo turno da Série B do Estadual. Na ocasião, o Laranja derrotou o Penarol por 1 a 0, adversário do clube na final do campeonato.

A decisão da Segundinha entre o Holanda, que joga com a vantagem do empate, e o time do Leão Azul, de Itacoatiara, está programada para esta quinta-feira (2), às 20h, no Estádio da Colina, em Manaus. A princípio, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) informou que a data deve ser mantida.