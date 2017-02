Princesa do Solimões desafia o Inter pela Copa do Brasil, nesta quarta

Tubarão nunca foi eliminado no primeiro jogo da Copa do Brasil e tem a difícil missão de manter essa escrita, hoje, diante do Internacional

Sem medo, Princesa jogará com dois atacantes e Michell Parintins avançado. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Com um elenco reduzido e desfalcado, o Princesa do Solimões estreia na Copa do Brasil diante do Internacional (RS), nesta quarta-feira (15), às 19h45 (de Manaus), no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). O confronto inédito será disputado em jogo único, com a vantagem do empate para o ‘visitante’ Inter, por estar melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

A decisão do Tubarão de jogar longe do Amazonas para ganhar dinheiro com a venda do mando de campo da partida tira a pressão do fator casa. Uma escolha que pode custar um avanço na competição e a perda de uma renda extra aos jogadores. O presidente do Princesa, Modesto Alexandre, prometeu um ‘bicho’ de R$ 80 mil em caso de classificação.

Nas três últimas edições que o time de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital) disputou a Copa do Brasil, jogar no Estado criou bons retrospectos. Em 2014, quando o Princesa debutou na competição nacional, derrotou o Brasiliense (DF), no Estádio Roberto Simonsen (Sesi), em Manaus, por 3 a 1, e garantiu o jogo de volta para despachar o adversário e enfrentar o Santos (SP), na etapa seguinte.

Em 2015, o Tubarão novamente assegurou o jogo de volta ao empatar em 2 a 2 com o Figueirense (SC), no Estádio da Colina, em Manaus. No ano passado, de volta ao Estádio Gilbertão, em Manacapuru, o time amazonense evitou uma eliminação precoce, perdendo por 2 a 1 para a Chapecoense (SC) e, mais uma vez, confirmou uma segunda partida na fase inicial.

Neste ano, as duas primeiras fases da Copa do Brasil serão disputadas em jogos únicos. Com a obrigação de vencer, devido à vantagem do empate do Internacional, o Princesa ainda teve, de última hora, a baixa do zagueiro Eric, que se contundiu, no jogo-treino com o Tarumã, na quinta-feira passada, em Manaus.

Com apenas 19 jogadores no elenco e sem um zagueiro reserva, o técnico Alberone Souza será obrigado a improvisar, novamente. O volante Baé pode ser uma opção na zaga. O trio ofensivo formado pelo meia-atacante Michel Parintins e os atacantes Marinelson e Weverton é a esperança do treinador para surpreender o Colorado.

Rebaixado, no ano passado, para a Série B do Brasileiro e sem nenhuma vitória no Gauchão deste ano, após três rodadas, o Internacional pode diminuir o inferno astral, caso consiga garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Uma eliminação para o Tubarão, seria o início de uma nova crise no clube do Rio Grande do Sul.

Com dores musculares, o atacante uruguaio Nico López não viajou com a delegação colorada para Cascavel. Recém-contratado junto ao Atlético-MG, Carlos deve estrear. Nessa terça-feira (14), o técnico Antônio Carlos Zago comandou, em Porto Alegre (RS), o último treino antes do embarque para o Paraná.

O lateral Carlinhos também será novidade na escalação, no meio de campo, com a equipe armada no 4-2-3-1. O provável time do Inter diante do Princesa será: Danilo; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Dourado, Charles, Diego, D’Alessandro e Carlinhos; Carlos.

A partida entre Princesa do Solimões e Internacional será transmitida pela rede Globo (inclusive para o Amazonas) e pelo canal fechado SporTV.