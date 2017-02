Princesa se prepara para enfrentar o Internacional-RS pela Copa do Brasil, no Paraná

Na tarde desta segunda-feira, a delegação do Princesa do Solimões embarcou com destino à Cascavel (PR), onde vai encarar o Colorado, na quarta-feira (15), às 19h45 (de Manaus)

Técnico Alberone ainda tem dúvidas sobre os 11 jogadores que vão iniciar a partida. Foto: Jair Araújo/Arquivo

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (13), a delegação do Princesa do Solimões embarcou com destino à Cascavel (PR), onde vai encarar o Internacional-RS, na quarta-feira (15), às 19h45 (de Manaus), no estádio Olímpico Regional, pela primeira fase da Copa do Brasil. Mandante da partida, a diretoria da equipe de Manacapuru (distante 68 quilômetros a oeste de Manaus) vendeu o mando de jogo para a empresa do ex-atacante Roni, que escolheu a cidade do interior do Paraná para realização da partida, por contar com um grande número de torcedores colorados.

Dentro de campo, o técnico Alberone ainda tem dúvidas sobre os 11 jogadores que vão iniciar a partida. Durante o amistoso realizado contra o Tarumã, na última quinta-feira (8), o comandante teve que tirar da atividade o zagueiro Eric, por lesão muscular. Sem contar com um substituto no elenco, Alberone improvisou o volante Baé no local.

Além disso, o técnico ainda não definiu se o recém-contratado, Weverton, irá iniciar a partida ou será uma das opções no banco para o ataque. O jogador atuou na temporada passada pelo Tubarão e se destacou justamente na partida da Copa do Brasil, quando enfrentou a Chapecoense.

No último treinamento, Alberone escalou o time com: Rascifran, Clemilton, Baé, Pastor e Gelvane; Toró, Rafinha, João Felipe e Michell Parintins; Marinelson e Weverton. Com o novo regulamento, caso o Princesa vença, ele irá encarar, na segunda fase, o vencedor do duelo entre Friburguense-RJ e Oeste-SP.

Time do Fast segue indefinido

A três dias para estrear na temporada, o time titular do Fast segue indefinido. Durante o treinamento realizado nesta segunda-feira (13), o técnico João Carlos Cavalo promoveu algumas mudanças na equipe que encara, na próxima quinta-feira (16), às 20h30 (de Manaus), na Arena da Amazônia, o Vila Nova-GO, também pela primeira fase da Copa do Brasil.

Contando com um vasto elenco escolhido pelo próprio, o técnico Cavalo segue fazendo teste no Fast. Na atividade desta segunda, o técnico começou com o time no esquema 4-3-3, com: Naílson, Emerson, Thiago Brandão, Fabio Gomes e Makeka; Roberto Dinamite, Matheus Cruz e Werley; Felipe, Junior Neymar e Robinho. Durante o trabalho, o comandante testou André Luiz na lateral-esquerda, Raílson no meio e Edinho Canutamã completando o ataque com Felipe.

Nesta terça-feira (14), o Tricolor realizará atividade às 15h na Arena da Amazônia. Caso o Fast avance, enfrentará na segunda rodada, o Vasco, em Manaus. Os ingressos para o duelo contra o Vila Nova-GO começaram a ser vendidos. Os interessados podem encontrar as entradas na loja Hiper Sport do Shopping Sumaúma, zona norte de Manaus, no valor de R$20 (inteira) e R$10 (meia). Na compra de um ingresso inteiro, o torcedor recebe uma entrada de cortesia.