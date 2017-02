Princesa perdeu ‘bolada’ de R$ 150 mil após jogo contra o Inter, mas garantiu salários

Mesmo desclassificado na primeira fase da Copa do Brasil, o Princesa garantiu, pelo menos, dois meses e meio da folha salarial do elenco

Toró e D’Alessandro disputaram a partida da última quarta-feira, no interior do Paraná. Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter

Manaus - Eliminados na estreia da Copa do Brasil deste ano pelo Internacional-RS, após derrota de 2 a 0, em Cascavel (PR), na última quarta-feira (15), os jogadores do Princesa do Solimões perderam também uma ‘bolada’ de R$ 150 mil. O dinheiro viria da venda do mando de campo do jogo com o Inter e mais da cota de participação repassada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos times participantes. Na primeira fase, a cota foi de R$ 250 mil (valor bruto).

Para motivar os jogadores na missão de tentar despachar o Colorado e avançar para a segunda etapa, o presidente do Tubarão, Modesto Alexandre, prometeu pagar quase o dobro do ‘bicho’ de R$ 80 mil, estipulado anteriormente. “Se ganhássemos o jogo, teríamos mais uma cota de R$ 315 mil (da CBF). Nada mais justo do que dar para os jogadores R$ 150 mil, como foi abordado em uma segunda reunião”, afirmou o dirigente.

Sem precisar pagar o novo ‘bicho’, o Princesa garantiu até dois meses e meio de folha de pagamento, conforme Alexandre, com a venda do mando de campo. “Sem nenhum patrocínio, estamos bem e vamos manter os pés no chão”, declarou.

Para Alexandre, o revés do Princesa diante do Internacional, que jogava com a vantagem do empate, poderia ter sido evitado e com chance de classificação do time de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). “Fomos bem e, infelizmente, o que mudaria a história do jogo seria se o árbitro tivesse dado um pênalti claro (sobre o atacante Marinelson, no primeiro tempo). O árbitro foi tendencioso”, reclamou.

Com a saída precoce na Copa do Brasil, o Princesa deve regressar aos treinos, neste sábado, focado na preparação para o Torneio Início, previsto para o dia 7 de março, e o Campeonato Amazonense. Atualmente, o clube tem 19 jogadores e busca mais um zagueiro e um atacante para o restante da temporada.

“Vamos manter o grupo em atividade, porque se mudar muito não teremos um padrão de jogo. Os contratos dos jogadores vão até o final do Estadual. Já para a Série D (do Brasileiro), deve haver mudanças para sermos mais competitivos”, disse Alexandre.

O dirigente revelou que o Tubarão fechou uma parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), em Manacapuru, que disponibilizará piscina, academia, campo de areia e quadra para o treinos.

“Teremos um fisioterapeuta, que foi indicado pelo técnico Alberone. Contamos também com Centro de Treinamento (CT) e o Estádio Gilbertão, que é liberado pela prefeitura (de Manacapuru) para usarmos duas ou três vezes por semana”, comentou Alexandre.

Vindo de Cascavel (PR), o Princesa tinha previsão de desembarque às 23h dessa quinta-feira (16), em Manaus. Da capital, jogadores e comissão técnica voltam, de ônibus, para Manacapuru.