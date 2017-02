Princesa vence amistoso contra o Tarumã por 2 a 0, em Manaus

Com poucos jogadores no elenco, treinador precisou improvisar volante na defesa. Lesão sofrida pelo zagueiro Eric pode afastar o jogador

Partida foi realizada, nesta quinta-feira, no Estádio Carlos Zamith. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Os últimos dias de preparação para o confronto diante do Internacional, pela Copa do Brasil, estão sendo agitados para o Princesa do Solimões. Nesta quinta-feira (9), apesar de vencer por 2 a 0 o primeiro amistoso contra uma equipe profissional, o Tarumã, da segunda divisão do Campeonato Amazonense, o técnico Alberone deixou o campo do Estádio Carlos Zamith lamentando a lesão sofrida pelo zagueiro Eric.

Contando com apenas dois jogadores para a posição, o treinador se viu obrigado a improvisar o volante Baé, durante a atividade.

No próximo dia 15, o Tubarão irá encarar o Internacional-RS, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). Para ajustar os últimos detalhes, o Princesa disputou o amistoso com o Tarumã.

Alberone testou atletas e formações diferentes. Porém, logo no início da partida, o técnico foi obrigado a tirar o zagueiro Eric, por lesão. Por não contar com outro no elenco, ele improvisou Baé. Após a atividade, Alberone afirmou que conversará com a diretoria para encontrar uma solução para o problema.

“O nosso zagueiro se machucou e só temos dois zagueiros no nosso elenco para a Copa do Brasil. A todo momento, venho pedindo (reforços), porque precisamos de peça de reposição. Agora, já começamos a ter uma dor de cabeça para a partida”, disse o treinador.