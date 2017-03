Punição de 2016 tira zagueiro Mina de estreia do Palmeiras na Libertadores

Defensor foi expulso em seu último jogo, na edição anterior do torneio, e terá de cumprir a suspensão automática. O provável substituto é Edu Dracena

Mina levou cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, no Paraguai, na última rodada da fase de grupos da Libertadores do ano passado. Foto: Divulgação/Palmeiras

São Paulo - O Palmeiras não vai poder contar com o zagueiro Yerry Mina na estreia na Copa Libertadores, na próxima semana, contra o Atlético Tucumán, na Argentina. Como o defensor foi expulso em seu último jogo na edição anterior do torneio, quando jogava pelo Independiente Santa Fé, terá de cumprir a suspensão automática agora e vai desfalcar a equipe paulista. O provável substituto é Edu Dracena.

Mina levou cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, no Paraguai, na última rodada da fase de grupos da Libertadores do ano passado. O jogo selou a eliminação do time colombiano na competição. Fora a equipe paraguaia, quem avançou às oitavas de final na sua chave foi o Corinthians. Mina levou o cartão aos 13 minutos da etapa final, quando o time já perdia o jogo.

O colombiano foi desfalque do Palmeiras no seu último jogo anterior, contra a Ferroviária, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A comissão técnica resolveu poupá-lo para evitar desgaste. Na ocasião, Edu Dracena foi o substituto do colombiano e deve ser novamente o escolhido para jogar na estreia na competição continental, na próxima quarta-feira.

Após cumprir suspensão, Mina poderá voltara à equipe na rodada seguinte. O segundo compromisso do Palmeiras na Libertadores será no dia 15 de março, quando receberá em São Paulo o Jorge Wilstermann, da Bolívia.