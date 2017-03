À la Rafael Vaz, Fábio Gomes marca e Fast vence na abertura do Estadual

Fast venceu o Penarol por 1 a 0 e garantiu os três primeiros pontos da competição, que leva o campeão e o vice para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem

O duelo aconteceu na noite desta terça-feira, no estádio Carlos Zamith. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Após entrar improvisado como atacante, o zagueiro Fábio Gomes anotou, no último minuto da partida contra o Penarol, o gol solitário que deu ao Fast os três primeiros pontos no Campeonato Amazonense. O duelo aconteceu na noite desta terça-feira (14), no estádio Carlos Zamith, zona leste, e abriu a competição Estadual, que garante ao campeão e vice, vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Apenas 290 torcedores pagantes foram prestigiar a abertura do Estadual. Atual campeão, o Fast tomou a iniciativa na partida. Com mais posse de bola, o Tricolor pressionou a equipe de Itacoatiara (a 176 quilômetrosa leste de Manaus) durante boa parte do duelo, mas só conseguiu furar a retranca armada pelo técnico Humberto Santos aos 48 minutos do segundo tempo, quando Fábio Gomes subiu mais alto que a defesa adversária para completar escanteio cobrado por Robinho.

Sem contar com opções ofensivas no banco de suplentes, o técnico João Carlos Cavalo repetiu estratégia utilizada pelo técnico Jorginho, quando no Vasco, improvisou o zagueiro Rafael Vaz como atacante e ele fez o gol da classificação diante do CRB-AL, que levou o cruzmaltino à terceira fase da Copa do Brasil. O escolhido desta vez foi Fabio Gomes, que entrou nos minutos finais no ataque fastiano. A opção deu certo, porém, segundo o próprio defensor, não havia sido testada anteriormente.

“O bom do futebol é isso. Às vezes, o que combinamos na semana, não dá certo. Em cima da hora, o professor (Cavalo) fez a leitura do jogo e me colocou no ataque. Sabíamos que era preciso começar com os três pontos no campeonato”, disse Fábio.

Capitão do Leão da Velha Serpa, o zagueiro Preto Marabá disse que o gol no último lance estragou a estratégia da equipe, que entrou em campo buscando o empate.

“O resultado foi ruim. Víamos fazendo uma partida boa, conseguimos encaixar alguns contra-ataques, mas falhamos na hora de concluir. Agora teremos que buscar os resultados em casa. Diante da circunstância, um ponto fora de casa era importante, nossa estratégia era essa”, afirmou Preto.

O Fast volta a campo no próximo domingo (19) contra o Santos (AP), fora de casa, pela Copa Verde. Enquanto isso, o Penarol enfrenta, na próxima terça-feira (21), o Manaus FC, no estádio Floro de Mendonça (Itacoatiara), em partida válida pela segunda rodada do Amazonense.