São Raimundo sob risco de chegar ao ‘fundo do poço’

Tufão perdeu os três primeiros jogos no Campeonato Amazonense e histórico mostra que, desde quando foi criado o rebaixamento no Estadual, só um time se salvou após três derrotas

Torcedores do São Raimundo têm protestado contra os cartolas do clube nos jogos do time no Campeonato Amazonense deste ano. Foto: Antônio Assis/Divulgação FAF

Manaus - Exatamente dez anos após participar, pela última vez, de uma competição nacional, a Série C do Campeonato Brasileiro, o São Raimundo corre risco de chegar ao fundo do poço, neste ano. Em meio à renúncia do então presidente, Orismar Pires, e debandada dos jogadores vindos de Fonte Boa (a 678 quilômetros a oeste de Manaus), o Tufão tem pela frente uma missão quase impossível.

Desde que foi implantado o sistema de rebaixamento no Campeonato Amazonense de Futebol (2009), apenas uma vez, em 2012, um clube que perdeu as três primeiras partidas conseguiu escapar da queda.

Após três rodadas, CDC Manicoré, Rio Negro e Iranduba emplacavam três derrotas, em 2012. Apenas o representante de Manicoré (a 332 quilômetros a sudoeste de Manaus) desceu para a segunda divisão. O caso é uma exceção à regra. Nas outras ocasiões, os clubes acabaram entre os últimos colocados no Estadual.

No ano passado, o Nacional Borbense perdeu os primeiros quatro jogos e terminou em último lugar no Amazonense. O Camaleão de Borba (a 151 quilômetros ao sul de Manaus) disputou a divisão de acesso, no início deste ano, mas não conseguiu voltar à divisão principal do Estadual.

Em 2015, o Rio Negro perdeu as três primeiras rodadas do Amazonense, sem sequer marcar gols (Nacional 3 a 0, Iranduba 2 a 0 e Manaus FC 5 a 0). O Galo da Praça da Saudade anotou os primeiros pontos na competição apenas na quarta rodada, quando venceu o Nacional Borbense, por 1 a 0. O clube amargou a nona colocação geral, com apenas dez pontos em 18 rodadas, e foi rebaixado, ao lado do Operário.

No ano anterior, quem saiu perdedor nas primeiras três rodadas e acabou rebaixado foi o Sul América. O time do bairro Glória, zona sul de Manaus, foi goleado pelo Nacional, por 6 a 2, perdeu para o Princesa do Solimões, por 2 a 0, e caiu diante do Iranduba, por 4 a 0. No final, o time amargou a última colocação, com apenas quatro pontos.

A sina se repetiu, em 2013. Desta vez, a vitima foi o Tarumã. O Lobo do Norte perdeu para o Fast (2 a 1), Penarol (7 a 1) e Holanda (3 a 1) nos três primeiros jogos. Graças aos péssimos resultados, o time foi o lanterna do Estadual, com sete pontos.

Em 2011, o Campeonato Amazonense rebaixou apenas o Sul América, que conseguiu a proeza de perder as seis primeiras rodadas do Estadual. O primeiro ponto do clube veio apenas na 7ª rodada, quando empatou com o Rio Negro, por 2 a 2.

Pior que ele, apenas o ASA, que, em 2010, perdeu todos os 13 jogos disputados no Estadual. A equipe sofreu 53 gols e anotou apenas oito.

Dirigente sonha com cinco vitórias em sete jogos

De volta ao cargo de diretor de futebol do Tufão, Cícero Custódio, o ‘Sassá da Construção Civil’, disse que pegou o time sem rumo, mas sonha com uma eventual classificação para a segunda fase.

“Tentaram montar um time amador em um clube grande, que tem tradição e conhecido no cenário nacional. Estamos tentando resgatar o clube para competir de igual para igual com os demais. Temos sete jogos e nos classificamos com cinco vitórias”.