Em reedição da final de 2016, Fast derrota Princesa no estádio Carlos Zamith

Com a vitória por 2 a 0, o Fast chegou ao segundo lugar na classificação, ficando atrás do líder, Rio Negro, apenas no saldo de gol

Equipes se enfrentaram na noite desta quarta-feira, fechando a segunda rodada da competição. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Repetindo a final do Campeonato Estadual do ano passado, Fast e Princesa do Solimões se enfrentaram no Estádio Carlos Zamith fechando a segunda rodada da competição. Novamente, quem levou a melhor foi o Tricolor que venceu por 2 a 0, gols marcados por Léo Guerreiro e Raílson. Com a vitória, o Fast chegou ao segundo lugar na classificação, ficando atrás do líder, Rio Negro, apenas no saldo de gol.

O confronto entre os representantes do Amazonas na Série D do Brasileirão começou estudado. Com a proposta de aproveitar os contra-ataques, o Princesa chamou o time do Fast para o seu campo. Porém, sem velocidade na transição, a equipe comandada pelo técnico Alberone pouco chegou ao gol defendido pelo Naylson.

Aproveitando os espaços e a maior estatura de seus jogadores, o Fast abriu o marcador aos 22 minutos, quando o centroavante Léo Guerreiro completou passe de Charles. A jogada iniciou com Raílson cobrando escanteio na entrada da área. A bola chegou a Robinho, que cabeceou para o gol, porém, a bola parou em Charles, que de costas, apenas ajeitou para Léo encher o pé na pequena área.

O gol não esfriou o clima da partida. Com muitas jogadas duras, o árbitro Ivan Guimarães Junior teve trabalho para controlar o duelo. Em muitos momentos, Ivan apelou para os cartões.

Com dificuldade para criar, o Princesa chegou com perigo apenas aos 40 minutos, quando Michell Parintins encontrou Baé dentro da área. Todavia, a cabeçada do camisa 4 passou à direita.

No último minuto do primeiro tempo, o Fast ampliou o marcador, após o experiente volante Clemilton falhar 'bizonhamente' na saída de jogo do Princesa. O volante tentou driblar Robinho dentro da grande área do Tubarão, porém, sem obter sucesso, a bola parou nos pés de Raílson, que finalizou rasteiro. A bola desviou em Baé e tirou as chances de defesa do goleiro Rascifran.

O segundo tempo começou e o enredo da partida não mudou. O Tricolor continuou controlando a posse de bola e criando jogadas perigosas. Aos 12 minutos, Léo Guerreiro saiu cara a cara com Rascifran, mas finalizou fraco, dando tempo para o desvio do arqueiro adversário.

Na busca por diminuir a desvantagem, o Princesa partiu para o ataque de forma desorganizada. Com jogadores velozes, o Fast chegou ao ataque com Edinho Canutama e Werley, mas os atacantes finalizaram para fora.