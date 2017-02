Renda de jogo na Arena diverge de preços cobrados

Fast Clube ficou no 1 a 1 com o Vila Nova e foi eliminado, na Arena. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A expectativa de ter 15 mil torcedores na Arena da Amazônia não foi alcançada pelo Fast, diante do Vila Nova-GO, na última quinta-feira (16), pela Copa do Brasil. Apenas 3.181 torcedores pagaram ingresso para assistir à eliminação do Rolo Compressor. As entradas custaram R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). No entanto, os números divergem da arrecadação divulgada: R$ 23.930,00.

Para atrair mais torcedores, a diretoria do Fast lançou uma promoção para o duelo. Na compra de uma entrada inteira (R$ 20), o torcedor recebia um ingresso cortesia. Considerando, assim, que todos os 3.181 ingressos comercializados custaram pelo menor preço, R$ 10, a renda deveria ser de R$ 31.810,00 (diferença de R$ 8 mil), no mínimo. Com base na receita informada, o preço médio do bilhete foi de R$ 7,57.

Questionado sobre a diferença, o diretor do Marketing do Tricolor, Rafael Melo, não soube explicar o cálculo e pediu para que o DIÁRIO DO AMAZONAS procurasse o vice-presidente do clube, Claudio Nobre. No entanto, o cartola não atendeu às ligações.

O curioso é que, um dia antes do jogo, o próprio diretor Rafael Melo tratou sobre o assunto, quando informou, durante o treino do Fast, na Arena da Amazônia, que cinco mil ingressos haviam sido vendidos, antecipadamente.

A partida foi pela primeira fase da Copa do Brasil e terminou empatada em 1 a 1, resultado que eliminou o time amazonense, pois a igualdade beneficiava a equipe goiana, melhor colocada no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Sem desânimo

Mesmo eliminados da competição nacional, os jogadores do Fast tiveram motivos para comemorar. O adversário, Vila Nova-GO, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa o primeiro lugar no Campeonato Goiano. Enquanto isso, o time amazonense disputará a Série D do Brasileiro e ainda não tinha disputado partidas oficiais na temporada.

Segundo o capitão do Rolo Compressor, Roberto Dinamite, o time saiu de campo com a cabeça erguida, pois jogou bem. “Para quem tinha 20 dias de trabalho, o nosso time caiu de pé, como homens e tendo personalidade. Jogamos de igual para igual. Tivemos certos momentos da partida que precisamos nos expor, porque precisávamos do resultado. Saímos em desvantagem, mas fomos buscar. Faltou só um detalhe. Acho que foi devido ao tempo (curto de preparação). Mas o nosso time é de guerreiros. Temos muito a mostrar ao futebol amazonense, levando em conta o fato de termos o calendário cheio”, disse Dinamite.

Agora, o Fast só voltará a campo no próximo dia 5, para enfrentar o Santos-AP, pela Copa Verde.