Repleto de reservas, Flamengo enfrenta o América-MG na 1ª Liga

Em jogo que pode garantir o primeiro classificado do Grupo B, Flamengo e América Mineiro se enfrentam, hoje, às 19h30 (de Manaus), no Estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama (DF). Invicto na temporada em jogos oficiais e com 100% de aproveitamento, o time rubro-negro precisa de uma simples vitória para confirmar lugar nas quartas de final da Copa da Primeira Liga.

Após vencer o Grêmio na estreia, por 2 a 0, o Flamengo tem três pontos e é o líder da chave. Já o América, que ficou no empate sem gols com o Ceará, na primeira rodada do torneio, tem um ponto e divide a segunda colocação com o clube cearense.

Sem pressão e com ambiente favorável, principalmente após a vitória no clássico sobre o Botafogo, por 2 a 1, no último domingo, o técnico Zé Ricardo poupará jogadores, pela primeira vez. Do chamado time considerado titular, o treinador optou por manter apenas o goleiro Alex Muralha e o atacante Éverton para o confronto.

Apesar de não ter as grandes estrelas, como Guerrero e Diego, o torcedor do Distrito Federal poderá ver o colombiano Berrío, principal contratação do clube na temporada, pela primeira vez como titular e a estreia do lateral Renê, que estava no Sport. Sem espaço desde a chegada de Rômulo, o volante Márcio Araújo ganhará nova oportunidade no meio de campo. Por desgaste, o treinador promoveu quatro mudanças.