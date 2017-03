Com reservas, Atlético-MG enfrenta a Chapecoense e busca vaga na Primeira Liga

Atlético-MG se prepara para último jogo da fase de grupos da Copa da Primeira Liga. Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação

Chapecó - O segundo classificado do Grupo C para as quartas de final da Primeira Liga poderá ser conhecido nesta quarta-feira, quando o Atlético Mineiro, com um time formado por reservas, vai visitar a Chapecoense às 19h30, na Arena Condá, pela última rodada da chave, em busca da vitória que garantiria a sua classificação. Se avançar, vai se juntar ao Cruzeiro, já garantido na próxima fase.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, o Atlético ainda não engrenou na Primeira Liga, tanto que perdeu o clássico para o arquirrival Cruzeiro por 1 a 0. Mas acabou se reabilitando frente ao Joinville, vencendo por 2 a 0, ficando assim na vice-liderança, com três pontos, contra seis da equipe rival.

A Chapecoense, por sua vez, segue em reconstrução após o trágico acidente em Medellín, no ano passado. A equipe de Chapecó vem fazendo uma campanha mediana no Campeonato Catarinense e ainda não venceu na Primeira Liga. Tem um ponto conquistado no empate sem gols diante do Joinville. Assim, precisa vencer para ter chances de classificação.

Existe ainda uma pequena possibilidade do Joinville ficar com a vaga. Se Atlético e Chapecoense empatarem, a equipe precisará vencer o Cruzeiro por ao menos três gols de diferença para avançar. Parece difícil, mas é possível.

A Chapecoense, que vinha priorizando o Campeonato Catarinense, deve usar o time titular pensando na premiação que receberá se avançar de fase. Com isso, o técnico Vagner Mancini vai com o que tem de melhor para o duelo.

No Atlético Mineiro, por sua vez, o técnico Roger já avisou que vai com um time formado basicamente por reservas. Robinho e Fred estão entre poupados, o que faz com que Rafael Moura ganhe uma nova chance, ao lado de Clayton no setor ofensivo.