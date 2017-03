Rivais definidos para Fast e Princesa do Solimões na Série D

Princesa do Solimões e Fast Clube são os representantes do Amazonas. Jair Araújo/24/10/2016

Thiago Fernando e Bruno Elander

Manaus - Representantes do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro, Fast e Princesa do Solimões já conhecem os adversários na primeira fase da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o torneio começa no dia 21 de maio e terminará no dia 3 de novembro. Atual campeão estadual, o Rolo Compressor caiu no Grupo A2 e estreia fora de casa, contra o Baré (RR). Já no Grupo A1, o Tubarão recebe o Rondoniense (RO), no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

Composta por 68 equipes divididas em 17 grupos, a Série D garante aos quatro primeiros colocados o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro do grupo, em partidas de ida e volta. Avançam para o mata-mata os 17 primeiros de cada grupo e os 15 melhores segundo colocados. As equipes com melhores campanhas jogarão a segunda partida dentro de casa.

Representante do Amazonas nas últimas três edições da Série D, o Princesa terá ao seu lado, no Grupo A1: Trem (AP), Atlético (AC) e Rondoniense (RO).

Enquanto isso, o Fast jogará a primeira Série D. O Tricolor está no Grupo A2, junto com o Baré (RR), Gurupi (TO) e São Raimundo (PA).

Retrospecto preocupante

Neste ano, a Série D do Campeonato Brasileiro completará 9 anos de existência e apenas uma vez um time amazonense esteve perto de subir de divisão: o América, em 2010. Naquele ano, o Mequinha foi vice-campeão. Mas perdeu pontos por escalação irregular, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e terminou a competição na 5ª colocação. Naquele ano, 40 times disputaram a competição.

Desde então, nenhum clube do Estado passou sequer da segunda fase. Das nove edições, o Nacional-AM participou de mais da metade: cinco. O Naça chegou à segunda fase duas vezes, mas foi eliminado, em casa, em ambas.

O Fast, que debutará na Série D do Brasileiro, neste ano, esteve perto de disputar o torneio, em 2011, quando a Federação Amazonense de Futebol (FAF), ao invés de indicar o Tricolor para a disputa, escolheu o Nacional. Depois, a entidade foi até multada pelo STJD, em razão da arbitrariedade.

Grupo A1

Princesa x Rondoniense (RO) 21/05

Atlético (AC) x Princesa 28/05

Trem (AP) X Princesa 04/06

Princesa x Trem (AP) 11/06

Princesa x Atlético (AC) 18/06

Rondoniense (RO) x Princesa 25/06

Grupo A2

Baré (RR) x Fast 21/05

Fast x São Raimundo (PA) 28/05

Fast x Gurupi (TO) 04/06

Gurupi (TO) x Fast 11/06

São Raimundo (PA) x Fast 18/06

Fast x Baré (RR) 25/06