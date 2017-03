Ronaldinho anuncia que jogará amistoso entre lendas do Barcelona e do Real Madrid

Meia não participa de jogos oficiais desde que saiu do Fluminense, em 2015. Foto: Reprodução

São Paulo - Mesmo ainda sem ter anunciado oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional, Ronaldinho segue entrando em campo apenas em partidas festivas. Nesta segunda-feira (27), ele confirmou presença em mais uma, mas esta bastante especial. No dia 28 de abril, defenderá uma equipe de lendas do Barcelona contra ídolos do Real Madrid na cidade de Beirute, no Líbano.

"Alô, Líbano! Alô, fãs do futebol. Eu estarei em Beirute para o clássico no dia 28 de abril. Estejam lá também! Guardem a data e garantam seus ingressos agora. A data é 28 de abril, não percam!", escreveu o jogador em sua página no Instagram.

Os jogos entre ídolos dos clubes começa a crescer no futebol europeu e as próprias equipes estão criando times fixos para representá-las. Esta será apenas a primeira aparição de Ronaldinho pelo Barcelona neste tipo de confronto, mas os catalães já tinham criado uma equipe de lendas.

A confirmação da participação no amistoso em Beirute, que será realizado somente cinco dias depois dos times profissionais de Barcelona e Real Madrid se enfrentarem no Campeonato Espanhol, faz parte da nova função de Ronaldinho como embaixador do clube catalão, cargo para o qual foi contratado em fevereiro.

Apesar das muitas partidas festivas que tem disputado, Ronaldinho ainda não anunciou a aposentadoria. Sem atuar desde 2015, quando teve breve e apagada passagem pelo Fluminense, o jogador chegou a negociar com o Coritiba no início deste ano, mas rejeitou a proposta feita pelo clube paranaense. Recentemente, ele deixou no ar a possibilidade de abandonar os gramados em breve, mas preferiu não confirmá-la.