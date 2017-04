Sassá faz gol de bicicleta e Botafogo se garante nas semifinais da Taça Rio

Rio de Janeiro - O Botafogo não só garantiu a sua classificação à semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, como também a vantagem do empate no próximo confronto. Neste domingo (2), pela sexta e última rodada da fase, o time do técnico Jair Ventura venceu o Resende por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Com o resultado, o Botafogo terminou a Taça Rio na primeira posição do Grupo B, com 13 pontos, e se classificou para as semifinais. O confronto será diante do Fluminense, com mando de campo e vantagem do empate para os botafoguenses. O Resende terminou na quinta colocação do Grupo C, com quatro pontos.



O Botafogo começou mostrando que iria atrás dos três pontos. Logo aos 14 minutos, Rodrigo Pimpão invadiu pela esquerda e chutou forte. Arthur fez boa defesa e no rebote Roger não conseguiu chegar na bola. Três minutos depois, o goleiro do Resende precisou trabalhar mais uma vez fazendo a intervenção após finalização de Bruno Silva de fora da área.



O gol do time mandante saiu em uma bola parada. Camilo cobrou o escanteio aos 30 minutos e Renan Fonseca ganhou pelo alto. A bola seria defendida por Arthur, mas Rodrigo Lindoso desviou antes e tirou qualquer tentativa do goleiro.

Sassá comemora com abraço em Jair Ventura

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

A única oportunidade do Resende na primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Em uma cobrança de falta de muito longe, Marcel chutou colocado e a bola foi na direção do ângulo, mas o goleiro Gatito Fernández conseguiu espalmar em escanteio.



No segundo tempo, o time de Jair Ventura continuou melhor. Aos 13 minutos, Victor Luis subiu bem pela esquerda e caprichou no cruzamento. Roger estava de frente para a baliza, mas cabeceou mal e desperdiçou grande chance.



Tudo parecia sob controle para o Botafogo, quando o Resende acertou um rápido contra-ataque e empatou a partida aos 21 minutos. Jhulliam encontrou Pingo bem posicionado dentro da área O atacante recebeu de frente para o gol e não desperdiçou em um chute cruzado.



Glorioso terminou a Taça Rio na primeira posição do Grupo B, com 13 pontos

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O final do jogo, porém, escolheu um destino vitorioso para o Botafogo. Aos 40 minutos, Rodrigo Pimpão foi derrubado dentro da área e Sassá concluiu o pênalti para o fundo das redes. Um minuto depois, o mesmo atacante recebeu o cruzamento e arrematou de primeira para fazer o seu segundo na partida e terceiro do clube alvinegro. No último lance, o Resende diminuiu. Robinho cobrou o escanteio e Thiago Salles desviou de cabeça, sem chances de defesa.



FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 3 x 2 RESENDE



BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho (Fernandes), Renan, Emerson Silva e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno, Camilo (Guilherme) e Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger (Sassá). Técnico: Jair Ventura.



RESENDE - Arthur; Muriel, Marcelo Costa, Thiago Sales e Dieyson; Chacal, Vitinho (Lohan), Léo Silva e Marcel (Robinho); Pingo (Vandinho) e Jhulliam. Técnico: Ademir Fonseca.



GOLS - Rodrigo Lindoso, aos 30 minutos do primeiro tempo; Pingo, aos 21, Sassá, aos 40 (pênalti) e aos 41, e Thiago Salles, aos 47 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Emerson Silva e Rodrigo Pimpão (Botafogo); Chacal e Robinho (Resende).



ÁRBITRO - Carlos Eduardo Nunes Braga.



RENDA - R$ 91.610,00.



PÚBLICO - 8.620 pagantes.



LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).