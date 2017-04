Seleção Brasileira se prepara para enfrentar amistoso contra a Bolívia, em Manaus

Após conquistar o hepta na Arena da Amazônia, no ano passado, a Seleção Brasileira Feminina inicia um novo ciclo de preparação na capital. Partida acontece no domingo, às 19h30

A técnica Emily Lima e a goleira Bárbara foram as primeiras a desembarcar em Manaus, nesta segunda-feira. Foto: Mauro Neto/Divulgação Sejel

Manaus - Depois de quase quatro meses após a conquista do hepta na 8ª Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, em Manaus, a Seleção Brasileira Feminina inicia, nesta terça-feira (4), na capital do Amazonas, um novo ciclo de preparação. Nesta segunda-feira (3), a seis dias do amistoso contra a Bolívia, que será realizado no domingo (9), às 19h30, na Arena da Amazônia, a técnica Emily Lima e a goleira Bárbara foram as primeiras a desembarcar em Manaus, às 11h45.

“O início dessa preparação visando o Sul-Americano, incluindo as datas Fifa, será um período mais de avaliação mesmo. Precisamos de dados e números em relação a parte física para termos um norte de trabalho e poder observar essas atletas mais de perto, além de debater em relação a melhora delas para jogar em alto nível”, afirmou a treinadora, que tem a Copa América, em 2018.

A chegada das atacantes Marta e Cristiane, que foram as grandes novidades na convocação da treinadora Emily Lima, e as demais 24 jogadoras relacionadas para enfrentar a Bolívia, estava prevista, em Manaus, para o fim do dia. O grupo ficará hospedado no Caesar Bussiness, na Avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona centro-sul, e treinará de terça-feira até sexta-feira (7), no Estádio Carlos Zamith, no Coroado.

Com exceção de Marta, que joga pelo Rosengård, da Suécia, e Cristiane, jogadora do Paris Saint-Germain (PSG), da França, a maioria das jogadoras da lista de Emily Lima para o amistoso estiveram na Copa Internacional de Manaus. Entre os quais estão Bárbara, Rafaelle, Mônica, Bruna Benites, Fabiana, Tamires, Franciele, Thaisa, Gabi Zanotti, Debinha, Bia e Gabi Nunes.

Em Manaus, será a primeira experiência de Marta e Cristiane sob o comando da técnica Emily Lima, que estreou oficialmente à frente da Seleção Brasileira na Copa Internacional. A treinadora afirmou que a dupla de atacantes deve entender a ‘nova filosofia’ do grupo e se adaptar ao trabalho já em andamento.

“O primeiro momento (dos trabalhos) foi o Torneio Internacional de Manaus, no final do ano. Acho que agora elas (Marta e Cristiane) se incluem em um trabalho que iniciou em dezembro. Hoje temos quase todas as atletas à disposição e ainda faltam algumas (jogadoras) que, devido lesões, não vieram. É dar continuidade no trabalho e incluí-las na nova filosofia para entender o que é hoje a Seleção Brasileira principal”, declarou Lima.

Os ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia, na Arena da Amazônia, estão sendo vendidos pelo site da Guichê Web. Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Iranduba

A treinadora da equipe canarinho revelou ter visto dois jogos do Iranduba da Amazônia, que atualmente lidera o Grupo 1 da Série A1 do Brasileiro Feminino com 100% de aproveitamento em cinco jogos. Mas Emily afirmou não ter ainda verificado individualmente o desempenho das jogadoras do Hulk.

“Não só eu, como toda comissão técnica, estamos indo em todos os jogos no Rio de Janeiro, São Paulo e até interior. Todas estão no nosso radar, só que não chegou o momento de poder observar alguma atleta do Iranduba de perto. Mas estamos com um sistema de observação novo, que a (Seleção Brasileira) Masculina está usando. Temos algumas atletas sendo observadas e acho que o momento vai chegar”, disse Emily Lima.

Invicta em Manaus

No dia 18 de dezembro do ano passado, a Seleção Feminina faturou o sétimo título pela Copa Internacional, realizada toda na Arena da Amazônia, em Manaus, ao golear, por 5 a 3, a equipe da Itália. Antes do hepta, as jogadoras do Brasil derrotaram a Costa Rica, por 6 a 0, a Rússia, pelo placar de 4 a 0, e a própria Azzurra, por 3 a 1, pela fase classificatória.

Pela Copa Internacional, a experiente meia Formiga, que se despediu oficialmente da Seleção no torneio amistoso, foi o grande destaque em campo. Mas pelo novo amistoso da equipe canarinho, a atacante Marta, que jogou em Manaus, em agosto do ano passado, pelo Torneio Olímpico de Futebol dos Jogos da Rio 2016, deve concentrar a atenção do público diante da Bolívia. Cristiane, que se lesionou na época e não veio para a capital do Amazonas, pela Olimpíada, também será um destaque.

Com 100% de aproveitamento, em Manaus, desde que iniciou os trabalhos pela Seleção, a técnica Emily Lima está priorizando manter o sistema de jogo da equipe para o novo amistoso. “Estamos frisando muito no nosso modelo de jogo. Claro, que iremos estudar a Bolívia. Já demos uma observada do que podemos encontrar. É pouco (os dias de treinamento em Manaus), mas no pouco temos que fazer o melhor possível”, disse a técnica.