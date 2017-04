Seleção Brasileira volta a ocupar 1º lugar no ranking da Fifa após 7 anos

A equipe do treinador Tite retorna ao topo da lista após garantir, com quatro rodadas de antecedência, uma vaga para Copa do Mundo de 2018

A Seleção Brasileira venceu as últimas oito partidas das eliminatórias sul-americanas para a competição na Rússia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Madri - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou, nesta quinta-feira (6), o ranking e revelou que a Seleção Brasileira está de volta à primeira colocação, após sete anos de ausência no topo.

A equipe do treinador Tite retorna ao topo da lista após vencer as últimas oito partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 e garantir, com quatro rodadas de antecedência, uma vaga para a competição que será disputada na Rússia.

Já a seleção da Argentina, que faz uma campanha irregular nas Eliminatórias, caiu uma posição e vem logo abaixo do Brasil, enquanto a Colômbia subiu duas colocações, ficando em quinto lugar. As informações são da agência de notícias EFE.

Os dez primeiros colocados no ranking da Fifa são Brasil, Argentina, Alemanha, Chile, Colômbia, França, Bélgica, Portugal, Suíça e Espanha.