Suspenso, Verón corre risco de perder estreia do Estudiantes contra o Botafogo

Veron treinou com o time do Estudiantes. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - O veterano Juan Sebastian Verón só saberá momentos antes da partida contra o Botafogo, nesta terça-feira (14), às 21h, no Engenhão, se poderá defender o Estudiantes na estreia da equipe na fase de grupos da Libertadores. Segundo o jornal argentino Olé, a Conmebol informou que Verón terá de cumprir suspensão de três jogos devido a uma confusão na partida contra o Arsenal, pela Copa Sul-Americana de 2011.

Presidente do Estudiantes, Verón, hoje com 42 anos, promete recorrer da punição para poder enfrentar o Botafogo. O jogador está animado com a partida desta terça-feira. Na véspera, ele treinou na Gávea, sede do Flamengo. A atividade foi fechada à imprensa, mas o Flamengo divulgou foto nas redes sociais de Verón com a camisa do clube.

Verón decidiu retornar aos gramados no fim de 2016. Ele fez um desafio e afirmou que vestiria a camisa do clube nesta temporada se os torcedores adquirissem ao menos 65% dos carnês de ingressos colocados à venda. Com a meta alcançada, o meia está cumprindo o acordo.

Além de Estudiantes e Botafogo, o Grupo 1 conta com Barcelona de Guayaquil (Equador) e Atlético Nacional (Colômbia). O Estudiantes chega ao jogo desta terça-feira no Engenhão sofrendo com a falta de ritmo de jogo devido à paralisação do futebol argentino provocada pela greve de jogadores.