Técnico do Timão alimenta sonho de jovens em escolinha

Fábio Carille divide a vida profissional entre o Corinthians e a escolinha de futebol no interior. Foto: Divulgação/Corinthians

São Paulo - Entre um chute e outro na bola, a pergunta se repete: “Quando Carille vai me levar para o Corinthians?”. Ela é feita por garotos entre 4 e 16 anos ou por seus pais, que sonham ver o herdeiro com a camisa alvinegra ou até em rivais, desde que conte com a ‘ajuda’ de um ilustre dono de escolinha de futebol: o técnico corintiano, Fábio Carille.

Em Sertãozinho, cidade que fica a 350 quilômetros de distância de São Paulo, uma escolinha de futebol chama a atenção por ter como proprietário o técnico promovido ao time principal do Corinthians, que, antes mesmo de assumir o posto, viu no local uma opção de negócio e de ajuda a crianças da região, assim como a possibilidade de descobrir e garimpar talentos para o futebol brasileiro.

Para manter o negócio, Carille gasta, em média, R$ 18 mil mensais. Desde que ele foi confirmado com treinador do Corinthians, a procura dos garotos aumentou. Em menos de um mês, mais de 20 novos alunos se matricularam. Embora a ideia principal não seja revelar jogadores, mas sim oferecer outra opção de entretenimento para as crianças da cidade, é inevitável que os jovens acabem sonhando em ter uma primeira oportunidade no Corinthians.

“Não visamos que ali tenham grandes jogadores. Claro que alguns meninos se destacam e acabam sendo puxados, mas somos só uma escolinha de futebol. Há meninos que vão embora, para clubes, mas não por nossa conta”, garante Carille.

De fato, a escolinha foi criada em abril de 2015 e, até hoje, levou apenas um reforço para o Corinthians, que acabou sendo reprovado. Porém, existem três meninos que são monitorados por outros times, inclusive rivais.

“Tem um garoto de dez anos que, a cada três meses, passa uma semana no São Paulo e tem outro ainda que vai para o Fluminense. Um outro foi aprovado na peneira do Palmeiras”, contou Guilherme França, cunhado de Carille, e gerente da escolinha.

Os meninos pagam R$ 75 por mês para participar de três treinos semanais, sendo dois no meio da semana e um aos sábados - todos em grama sintética. Há categorias do sub-5 ao sub-16. Cerca de 30 atletas ganham bolsa e podem jogar gratuitamente ou pagando preços mais acessíveis. Além disso, adultos também podem treinar, em horários e datas específicas.

A atenção com as crianças carentes de Sertãozinho é uma das prioridades de Carille, que tem um projeto mais ambicioso em andamento. “Estamos acelerando um projeto social para tirar esses jovens das ruas e dar uma oportunidade para eles utilizarem o futebol como válvula de escape”, contou o treinador.

Outro ponto que faz os professores terem muito cuidado no trabalho é com a forma de lidar com os garotos, que se deslumbram por estarem na escolinha do técnico corintiano, mas que muitas vezes não têm potencial para seguir a carreira. “A gente tem a preocupação de revelar homens, porque a gente sabe que muitos garotos não vão seguir adiante na profissão. Mas precisamos ensinar que a vida não é só futebol”, disse Carlos Eduardo Rodrigues, um dos três professores do local.

Companheiro de Fábio Carille nos gramados, o ex-lateral-direito Ceará também faz parte do negócio.