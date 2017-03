Técnicos chegam ao clássico 'Pai e Filho' ameaçados, neste sábado

Mesmos invictos no Amazonense, Nacional e Fast abrem a rodada com o clássico ‘Pai e Filho’ para acabar com a desconfiança sobre os times. Estadual terá todos os quatro jogos da terceira rodada hoje

Técnico João Carlos Cavalo está pressionado por conta de eliminações em competições nacionais. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol pode significar o fim da linha para alguns técnicos. Mesmos invictos no Estadual, Nacional e Fast abrem a rodada com o clássico ‘Pai e Filho’, às 15h, no Estádio Carlos Zamith, zona norte de Manaus, para acabar com a desconfiança sobre os times. Às 16h, o São Raimundo vai atrás dos primeiros pontos diante do Manaus FC, no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Enquanto isso, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), o Princesa do Solimões encara o Penarol. A rodada será fechada com o líder Rio Negro, enfrentando o Holanda, às 17h30. Os horários foram informados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Duas vitorias em dois jogos. Analisar apenas os resultados torna impossível imaginar que os técnicos de Nacional (Arthur Bernades) e Fast (João Carlos Cavalo) correm risco de demisão, ao final da terceira rodada. Porém, é isso que pode acontecer com quem sair derrotado no clássico.

Eliminado pelo o Vila Nova-GO, na Copa do Brasil, e pelo Santos-AP, na Copa Verde, Cavalo tem a relação com os dirigentes fastianos abalada. Segundo fonte ligada ao clube, que pediu sigilo, o nome do treinador do Manaus FC, Igor Cearense, já até foi citado como provável substituto.

Enquanto isso, na Vila Municipal, o clima entre torcedores e elenco vem se desgastando a cada jogo. Sem convencer, a pressão é grande sobre Arthur Bernardes. Tudo começou com a eliminação diante do Galvez-AC, pela Copa Verde. Na ocasião, o técnico levou cusparadas. No último jogo, apesar da vitória sobre o Holanda por 3 a 2, a torcida xingou o treinador. Para tentar melhorar a situação, o Naça anunciou a contratação do meia Carlinhos, ex-RKS Raków (POL), e o atacante Paulo Roberto, ex-Castanhal (PA).

Sem saber o que é marcar gols no campeonato, o São Raimundo entra em campo, na Colina, para enfrentar o Manaus FC. O Tufão é outro time que vem sofrendo com a desconfiança. Diferente dos rivais, o técnico Lúcio Braga tem apoio do presidente Orismar Pires.

No interior

Em Manacapuru, Princesa e Penarol se enfrentam na busca pela segunda vitória na competição.