Times do AM conhecem adversários da primeira fase do Campeonato Brasileiro

Segundo a CBF, torneio começa no dia 21 de maio e termina no dia 3 de novembro. Fast e Princesa do Solimões representam o AM na série D da competição

Fast e Princesa representam o Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro. Fotos: Reinaldo Okita e Jair Araújo

Manaus - Representantes do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro, Fast e Princesa do Solimões já conhecem os seus adversários na primeira fase da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o torneio começa no dia 21 de maio e termina no dia 3 de novembro. Atual campeão estadual, Fast caiu no grupo A2 e estreia fora de casa contra o Baré (RR). Já no grupo A1, o Tubarão recebe o Rondoniense (RO) no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (distante 68 quilômetros a oeste de Manaus).

Composta por 68 equipes divididas em 17 grupos, a Série D garante, aos quatro primeiros, acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro do grupo em partidas de ida e volta. Avançam para o mata-mata os 17 primeiros de cada grupo e os 15 melhores segundo colocados. As equipes com melhores campanhas vão jogar a segunda partida dentro de casa.

Representantes do Amazonas nas últimas três edições da Série D, o Princesa terá ao seu lado no Grupo A1: Trem (AP), Atlético (AC) e Rondoniense (RO).

Enquanto isso, o Fast jogará a sua primeira Série D. O Tricolor está no grupo A2 junto com o Baré (RR), Gurupi (TO) e São Raimundo (PA).