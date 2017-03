Times da zona leste participam de competição com prêmio de R$ 10 mil

As Ligas Esportivas do Zumbi dos Palmares 1 e 2 organizaram duas competições simultâneas de futebol amador para a zona leste de Manaus

Competições envolvem times do bairro Zumbi dos Palmares 1 e 2. Foto: Arquivo/Ascom/PMBC

Manaus - As Ligas Esportivas do Zumbi dos Palmares 1 e 2 organizaram duas competições simultâneas de futebol amador para a zona leste de Manaus. A 4ª edição do Campeonato Principal Série A, que começou no dia 4 deste mês, no bairro Zumbi 1, tem 22 times participantes e uma premiação em dinheiro de R$ 10 mil. A previsão é que o torneio encerre em setembro.

“Serão R$ 7 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice. Em 2015, na 2ª edição da Principal, foi o nosso recorde de clubes inscritos, com 26, e o prêmio até aumentou para R$ 13 mil. Os jogos acontecem no campo do Coração do Zumbi, nos finais de semana”, explicou o secretário da Liga Esportiva do Zumbi 1, Ralf Silva.

Pelo lado do Zumbi 2, a outra Liga Esportiva promove a 4ª Copa Amigos do R. Silva, com equipes formadas por jogadores das categorias sub-15, sub-17 e sub-19. “Há sete anos que não tinha competições de categorias de base. Esse torneio faz parte de um projeto social meu”, disse Silva.