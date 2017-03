Tite convoca seleção brasileira para Eliminatórias e chama Diego, Ederson e Diego Souza

Técnico convoca os jogadores para as partidas com Uruguai e Paraguai. Foto: Divulgação

São Paulo - O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (3), 23 jogadores para os compromissos da seleção brasileira no fim de março contra Uruguai, em Montevidéu, e Paraguai, em São Paulo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, e manteve a base das listas anteriores, mas apostou em novidades, casos do goleiro Ederson, do Benfica, do meia Diego, do Flamengo, e do atacante Diego Souza, do Sport.

A principal ausência da relação, claro, foi o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, que sofreu uma fratura no pé direito no início da sua experiência no clube inglês. E isso acabou abrindo espaço para que a lista de convocados apresentasse uma surpresa no ataque, com Diego Souza sendo chamado.

Além do atacante do Sport, Tite também se lembrou de outros jogadores que atuam no País e em janeiro participaram do amistoso contra a Colômbia, no Engenhão, vencido por 1 a 0. Foi o caso, especialmente, do meia Diego, destaque do Flamengo desde que retornou ao time no ano passado. Ele ficou com a vaga que na convocação anterior para as Eliminatórias foi do santista Lucas Lima.

Nas últimas semanas, Tite e membros da sua comissão técnica foram ao continente europeu, onde acompanharam mais de perto os jogadores brasileiros em ação. Foi na Europa, também, que o preparador de goleiros Taffarel acompanhou o desempenho de jogadores da sua antiga posição, como Ederson, do Benfica, que agora foi convocado pelo treinador, em detrimento do flamenguista Alex Muralha.

Além disso, no Velho Continente, a comissão observou treinos de jogadores que atuam no futebol chinês. Assim, mesmo que a liga do país asiático tenha começado nesta semana, Tite voltou a depositar a sua confiança no zagueiro Gil e no meia Renato Augusto.

Junto com a divulgação da lista de convocados da seleção e a entrevista coletiva, a CBF e a companhia aérea Gol aproveitaram o evento em São Paulo para apresentarem o novo avião da equipe. Inspirada no apelido canarinho, a aeronave tem detalhes em verde e amarelo, é personalizada com Wi-Fi, sistema de entretenimento a bordo, iluminação de LED, tomadas abaixo dos assentos e capacidade para 177 passageiros. O modelo é um Boeing 737-800 e terá a viagem inaugural no dia 20 de março, com destino a Montevidéu, local do jogo com o Uruguai.

O lançamento da aeronave marcou a renovação de contrato de patrocínio por mais quatro anos entre a Gol e a CBF. O novo acordo vai até 2020. A parceria iniciou em 2013 e incluiu a escolha da empresa como transportadora oficial da equipe.

Tite tem, até agora, campanha perfeita à frente da seleção, com sete vitórias, sendo seis delas pelas Eliminatórias da Copa, o que deixou o Brasil na liderança do torneio classificatório da Conmebol e muito perto da classificação para o Mundial na Rússia.

O jogo com o Uruguai, o duelo entre os dois primeiros colocados das Eliminatórias, será disputado em 23 de março, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Depois, no dia 28, a seleção receberá o Paraguai, em São Paulo, no Itaquerão.

Confira a lista de convocados para os dois jogos:

Goleiros: Alisson (Roma), Weverton (Atlético-PR) e Ederson (Benfica).

Laterais: Daniel Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid).

Zagueiros: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea).

Atacantes: Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern de Munique), Roberto Firmino (Liverpool) e Neymar (Barcelona).