Tite deve trazer novidades na primeira lista da seleção brasileira em 2017

Tite abre ano pré-Copa da Rússia com convocação em São Paulo. Foto: Fabio Motta/Estadão Conteúdo

São Paulo - O ano pré-Copa do Mundo da Rússia começa nesta sexta-feira para a seleção brasileira, com a convocação do técnico Tite de 23 jogadores para os compromissos no fim do mês contra Uruguai, em Montevidéu, e Paraguai, em São Paulo, pelas Eliminatórias. A lista será divulgada às 11h. Três meses depois da última rodada, a lista deve apresentar novidades, pois a comissão técnica se dividiu para acompanhar partidas pela Europa para analisar nomes e estudar, principalmente, quem será o substituto de Gabriel Jesus.

O novo dono da camisa 9 é a principal dúvida. O atacante do Manchester City sofreu uma fratura no pé direito e abre vaga para uma disputa entre Roberto Firmino (Liverpool) e Douglas Costa (Bayern de Munique), embora um nome do futebol nacional desponte. Diego Souza (Sport) foi elogiado por Tite em entrevista ao canal Esporte Interativo e foi lembrado na lista feita em janeiro, para amistoso com a Colômbia.

Essa ocasião, aliás, serviu para Tite observar outros nomes. Apenas quem atua no futebol brasileiro foi chamado para a partida, realizada no Rio, e além de Diego Souza, nomes como Dudu, do Palmeiras, autor do gol da vitória, aproveitaram a oportunidade para mostrar serviço ao treinador, que nas últimas semanas viajou bastante pela Europa.

Junto com o coordenador técnico de seleções, Edu Gaspar, Tite esteve em seis partidas, como em dois compromissos da Liga dos Campeões: Paris Saint-Germain x Barcelona e Sevilla x Leicester. Neste último, a atenção foi ao lateral-direito Mariano, do time espanhol, titular com regularidade da equipe e possível novidade nesta convocação.

A viagem da comissão técnica à Europa no último mês teve outras quatro frentes de análises. Em uma delas, o preparador de goleiros Taffarel viajou à Espanha, onde esteve em Valencia para observar Diego Alves. Foram dois treinos e mais dois jogos da equipe com a presença de Taffarel e a observação do desempenho do goleiro. Outro da posição que foi observado é Ederson, do Benfica.

A comissão de Tite também se deslocou para monitorar os treinos de pré-temporada na Espanha do zagueiro Gil e do meia Renato Augusto, dupla que atua no futebol chinês. Pelo Brasil, os membros do Centro de Pesquisa e Análise da CBF estiveram também em partidas do Campeonato Paulista e Carioca.

A expectativa por novidades incrementa a disputa por posição na equipe no que antecede a Copa do Mundo. O jogo com o Uruguai, no estádio Centenário, traz o desafio do encontro com o vice-líder das Eliminatórias. Já a partida com o Paraguai, na Arena Corinthians, propicia a Tite o encontro com o estádio onde tem o melhor retrospecto da carreira.