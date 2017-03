Torcida do Santos esgota ingressos para duelo com The Strongest

Na manhã desta quarta-feira, o clube comunicou que os ingressos para o duelo com o boliviano The Strongest, válido pela segunda rodada do Grupo 2, estão esgotados. Foto: Divulgação

São Paulo - A Vila Belmiro estará lotada nesta quinta-feira, quando o Santos disputará o seu primeiro jogo como mandante na edição de 2017 da Copa Libertadores. Na manhã desta quarta-feira (15), o clube comunicou que os ingressos para o duelo com o boliviano The Strongest, válido pela segunda rodada do Grupo 2 estão esgotados.

Com isso, a Vila Belmiro deverá receber cerca de 16 mil espectadores nesta quinta. Não é possível, porém, garantir que o estádio receberá esse público, pois nem todos os 4.500 ingressos disponibilizados para proprietários de cadeiras cativas e camarotes serão necessariamente utilizados - as outras 11,5 mil entradas foram adquiridas pelas torcidas de Santos e The Strongest.

O Santos abriu a sua participação na Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 com o Sporting Cristal, no Peru, na última quinta, e agora vai buscar a sua primeira vitória na competição. Para isso, deverá contar com o apoio maciço do seu torcedor, seja antes do duelo, com recepção festiva ao time, ou dentro das arquibancadas.

O confronto ganhou em importância porque o The Strongest abriu a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores com vitória sobre o Independiente Santa Fe. E o volante Renato apostou em um duelo complicado, pedindo atenção ao seu time para evitar ser surpreendido em contra-ataques pelos bolivianos.

"Sabemos que será um jogo complicado. O The Strongest é um time que joga nos contra-ataques. Essa deve ser a tônica do jogo, ainda mais jogando fora de casa. O importante é estarmos atentos e aproveitarmos as oportunidades de gol. Precisamos ter tranquilidade na partida para sair com a vitória. Além disso, nossa torcida será fundamental. Esperamos apoio durante os 90 minutos", disse, ao site oficial do Santos.