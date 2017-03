'Torneio Início' apresenta times que vão disputar o Campeonato Amazonense

Disputa não ocorre há dez anos, no Amazonas. O último campeão do evento foi o Holanda, que regressou, neste ano, à disputa e foi homologado campeão da divisão de acesso

Torneio Início ocorreu, pela última vez, em 2007, no estádio que foi demolido para a construção da Arena da Amazônia, em Manaus. Foto: Michael Dantas (13/01/2007)

Manaus - Há dez anos sem ser realizado, no Amazonas, o Torneio Início regressa, na próxima quinta-feira (9), a partir das 19h, na Arena da Amazônia, em Manaus, para apresentar ao público os oito clubes participantes da divisão principal do Estadual. O último campeão do evento foi o Holanda, que regressou, neste ano, à disputa e foi homologado campeão da divisão de acesso, após a morte do presidente do clube, Leão Braúna.

Além do Laranja, que receberá troféu e medalhas pelo título do torneio preliminar classificatório, Fast Clube, Princesa do Solimões, Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Manaus FC e o Penarol, que após se ausentar, em 2016, volta ao regional, confirmaram presença. A ordem dos jogos amistosos seguirá a mesma da primeira rodada do Estadual, que começa no dia 14 deste mês.

O Rolo Compressor abre o Torneio Início enfrentando o Penarol e, na sequência, jogam Nacional e Manaus FC; Princesa e Holanda; Rio Negro e São Raimundo. Em caso de empate em qualquer jogo, haverá disputa de pênaltis.

Atual campeão estadual, o Fast manteve o técnico João Carlos Cavalo, responsável por levar o clube a quebrar o jejum de 45 anos sem títulos. A base do time do ano passado, como o zagueiro Thiago Brandão, o lateral-esquerdo André Luís e o volante Roberto Dinamite, também foi preservada.

Eliminado na estreia da Copa do Brasil, pelo Vila Nova-GO, no dia 16 de fevereiro, em Manaus, ao empatar em 1 a 1, o Tricolor ainda segue reforçando o elenco, sendo os três últimos contratados o volante Kleber, o meia Rodrigo e o goleiro Pablo.

O Princesa, atual vice-campeão amazonense, foi outro eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, pelo Internacional-RS, no Paraná. Na última quarta-feira, o Princesa fez um jogo-treino com o Nacional, no Estádio Carlos Zamith, que terminou empatado sem gols. Em outra partida de treinamento, o time do interior derrotou o Tarumã, por 2 a 0, no dia 9 de fevereiro, antes de enfrentar o Colorado, pela Copa do Brasil.

O técnico Alberone assumiu o time, neste ano, depois de treinar o São Raimundo, no ano passado. Ele conta com jogadores remanescentes, como o goleiro Rascifran, o zagueiro Pastor, o meia Michell Parintins e os atacantes Alessandro Toró e Marinelson. Fora o Estadual, Princesa e Fast disputarão a Série D do Brasileiro, a partir de junho.

No Nacional, a troca no comando técnico, com a saída de Aderbal Lana, que pediu demissão para voltar ao Rio Negro, e a entrada de Arthur Bernardes, debutante no futebol do Amazonas, não rendeu o esperado, ainda. O treinador novato assumiu o Leão da Vila faltando uma semana para o jogo de volta com o Galvez-AC, pela fase preliminar da Copa Verde, e a equipe amazonense acabou eliminada, em Manacapuru, com derrota por 1 a 0.

No Rio Negro, o veterano lateral-direito Wagner Diniz, de 33 anos, que ganhou fama quando jogou pelo Vasco-RJ, entre 2005 e 2008, se tornou o destaque do clube para o Estadual. Disciplinado e em bom condicionamento físico, Diniz, que também atuou por São Paulo, Santos e Atlético-PR, ganhou a aprovação de Lana.

O atacante Leonardo, que no passado esteve no Princesa do Solimões, aceitou defender o Galo, que será patrocinado pelo Grupo Garcia, do empresário Francisco Garcia, mas tem encontrado dificuldades para treinar em locais apropriados. Do time de 2016, o treinador Lana manteve o volante Lê e o meia Rodrigo Ítalo, depois de levar o goleiro Pablo, o volante Alan Bahia e o atacante Branco para o Nacional, no início do ano.