Última rodada da Taça Rio tem Fla-Flu e Vasco e Botafogo em ação

Regulamento pode fazer com que a fase final do segundo turno não tenha peso algum para as partidas decisivas do Campeonato Carioca

Se o Botafogo passar pelo Resende, se garante não só na semifinal da Taça Rio, como também na fase decisiva do Carioca. Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Rio de Janeiro - A Taça Rio terá a última rodada, neste domingo (2), às 15h (de Manaus). Flamengo e Fluminense já garantiram vaga e a vantagem do empate pelas duas melhores campanhas na classificação geral e se enfrentam, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O Tricolor esntrará em campo com um time completamente reserva, pois estreará na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, no Maracanã, diante do Liverpool (URU). Já o Rubro-Negro, que terá a semana livre, jogará com todos os titulares disponíveis.

O curioso é que o regulamento pode fazer com que a fase final do segundo turno (Taça Rio) não tenha peso algum para as partidas decisivas do Campeonato Carioca.

Se o Vasco vencer o Nova Iguaçu e o Botafogo passar pelo Resende, as duas equipes se garantem não só nas semifinais da Taça Rio, como também na fase decisiva do Carioca, por estarem entre as quatro melhores campanhas no somatório dos grupos. Com isso, a fase final do 2º turno valerá, apenas, para cumprir tabela.