Fla-Flu vale taça e  ‘passe livre’ para semi

Decisão da Taça Guanabara será no próximo domingo. Quem vencer estará garantido na semifinal do Campeonato Carioca, independentemente da campanha na Taça Rio

Flamengo e Fluminense conquistaram a vaga na decisão no último sábado. Fotos: Divulgação

Rio de Janeiro - O tradicional Fla-Flu definirá o campeão da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, no próximo domingo (5), e definirá o primeiro semifinalista do torneio. Neste sábado de carnaval, os rivais aumentaram a folia de rubro-negros e tricolores país afora. Em Volta Redonda, o Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0, gol de pênalti de Diego, no fim do primeiro tempo. Já em Xerém, o Fluminense ficou no zero com o Madureira, avançando por ter melhor campanha na fase anterior, apesar de ter levado bola na trave e ter terminado com 10 jogadores. As duas semifinais somadas levaram apenas 7.477 pagantes aos estádios.

No clássico no Raulino de Oliveira, o gol do Flamengo saiu de pênalti. Diego, com um chute alto, no meio do gol, marcou. Aos 35 minutos, a torcida do Flamengo presente no estádio começou a gritar olé. O domínio era total. E a vaga na final era certa.

Já o Fluminense teve trabalho no jogo contra o Madureira, em Xerém, e se classificou apenas com um empate sem gols. O adversário chegou a chutar uma bola na trave e teve diversas chances de gol. Douglas foi expulso — com isso, está fora da decisão. Apesar do rendimento abaixo da primeira fase, quando teve 100% de aproveitamento, o Fluminense se garantiu na final exatamente pela boa campanha — o regulamento do Carioca prevê classificação do time de melhor classificação na etapa de grupos em caso de empate.

‘Passe livre’

A decisão entre Flamengo e Fluminense será no próximo domingo (5), ainda sem local e horário definidos. O Campeonato Carioca tem dois turnos, Taça Guanabara e Taça Rio, mas também terá semifinais com os times das quatro melhores campanhas gerais para conhecer o campeão estadual. Por isso, o título da Taça Guanabara vale um ‘passe livre’ no Estadual e a chance de focar mais em outros torneios.

O regulamento do Campeonato Carioca assegura ao campeão do primeiro turno vaga direta na semifinal decisiva do torneio, independentemente da colocação no segundo turno (Taça Rio).

As semifinais pelo título do Estadual serão nos dias 22 e 23 de abril, entre os campeões de cada turno mais os dois clubes com mais pontos ao longo da competição.

Diferentemente de outros anos, nesta edição, vencer os dois turnos não dá o título antecipado do Estadual. De qualquer jeito haverá semifinais e final do Carioca.

Se houver campeão de turno repetido, as semifinais serão disputadas por ele e pelos três times com mais pontos ao longo da competição.

Se o Flamengo for campeão do primeiro turno, o Rubro-Negro poderá tirar proveito para rodar o elenco, isto é, dar chance para reservas e jogadores jovens e focar na Libertadores. A equipe terá três compromissos no torneio antes da semifinal do Estadual.

Caso o Fluminense fique com o título, o Tricolor poderá priorizar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, poupando os titulares no Carioca. Pelo torneio nacional, o Flu tem jogo agendado para o dia 1º de março contra o Sinop. Mais duas fases estão previstas na sequência.